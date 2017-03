Reise

Neubau mit feinen Spielereien: "Celebrity Edge" - das Schiff der Supersuiten

Die US-amerikanische Reederei Celebrity Cruises will im Wettbewerb um die spektakulärsten Kreuzfahrtschiffe mitkämpfen. Dabei reichen nicht nur die Supersuiten mit viel Platz. Bald gibt es auf der "Celebrity Edge" auch einen "Magic Carpet" und einen Rooftop Garden.

Was die Neubauten bei Kreuzfahrtschiffen angeht, gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Die US-amerikanische Reederei Celebrity Cruises hat erste Details zu den Schiffen ihrer neuen "Celebrity Edge"-Klasse vorgestellt und zeigt: es wird immer spektakulärer. Die "Celebrity Edge" und "Celebrity Beyond" sollen Ende 2018 und im Frühjahr 2020 an den Start gehen. Sie bieten Platz für maximal 2918 Kreuzfahrtpassagiere.

Große Veränderungen gibt es unter anderem in den Kabinen. In diesen soll die Grenze zwischen dem Wohnraum und den Verandas aufgelöst werden, die außerdem verglast sind. Per Knopfdruck lassen sich nach Angaben der Reederei Trennwände verschieben und so die Veranda in die Kabine integrieren. Außerdem gibt es in den Kabinen, vor allem in den Bädern, mehr Platz. Höhepunkt an Bord sind zwei rund 242 Quadratmeter große Suiten über der Brücke. Eine ebenfalls neue Suitenklasse sind die zweistöckigen "Edge-Villas". An Bord können diese Gäste auch den Butlerservice in Anspruch nehmen.

Freischwebender Bereich

An der Seite des Schiffes plant die Reederei einen sogenannten Magic Carpet. Dieser freischwebende Bereich von der Größe eines Tennisplatzes kann über mehrere Decks bewegt werden. Auf Deck 16 wird er zum Beispiel zum Restaurant, auf Deck 14 erweitert er den Poolbereich, auf Deck 2 kann er zum Einsteigen verwendet werden. Neu ist ebenfalls ein Dachgarten (Rooftop Garden).

Die "Celebrity Edge" geht vom Dezember 2018 an in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida auf Reisen. Geplant sind zunächst zwei jeweils siebentägige Karibikkreuzrouten, die einander abwechseln. Bislang steuert die Flotte von Celebrity Cruises insgesamt 200 Reiseziele an.

Quelle: n-tv.de