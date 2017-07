Reise

Sonnenspaß für wenig Geld: Clevere Spartipps für den Sommerurlaub

Das Geld ist rar, doch die Urlaubssehnsucht groß. Wie geht das zusammen? Ganz einfach, wenn man ein paar Tipps bei der Reiseplanung und unterwegs beachtet. n-tv.de gibt einige Ratschläge für Reisende mit kleinem Geldbeutel.

In den Sommerferien wollen fast alle in den Urlaub, doch nicht jeder hat ein großes Budget für einen sonnigen Aufenthalt. Aber wer einige Tipps befolgt, kann auch kurzfristig fündig werden und gibt dabei wenig Geld aus. Vor allem ist eine gewissen Portion Flexibilität wichtig.

Flüge checken

In Zeiten von Billigfliegern ist es relativ einfach an günstige Flüge zu kommen. Allerdings gilt das nur dann, wenn man mit Handgepäck fliegt. Aufgabegepäck kostet extra, deswegen ist ein Preisvergleich mit teureren Airlines in jedem Fall sinnvoll.

Wer in der Nähe einer Grenze wohnt, sollte ruhig mal recherchieren, was ein Flug aus dem Nachbarland kostet. Gegebenenfalls lässt sich dabei auch Geld einsparen. Das gleiche gilt für die benachbarten Bundesländer. Bei den versetzten Ferienzeiten können Reisende unter Umständen Flug- und Urlaubsschnäppchen bekommen.

Super-Last-Minute

Wer in die Sonne fliegen will und absolut flexibel ist, kann kurzfristig auf Last-Minute setzen. Allerdings sind gerade eher unbeliebte Ziele wie die Türkei oder Ägypten dafür prädestiniert, da hier die Nachfrage niedrig ist und Kapazitäten frei sind. Wer sogar erst drei Tage vor Abreise online bucht, kann richtig große Schnäppchen machen - wenn er denn bei den Urlaubszielen keine Einschränkungen macht.

Verschiedene Unterkunftsarten vergleichen

Die Unterkunft ist der teuerste Posten im Urlaub, doch genau da können Menschen mit kleiner Reisekasse ansetzen. Ob Hostel, Couchsurfing, Airbnb oder Wohnungstausch - die Möglichkeiten sind vielfältig. Allerdings sind die Optionen nicht so luxuriös wie ein schönes Hotel. Wer darauf nicht verzichten kann, muss auf Restplätze hoffen.

Transport und Ausflüge

Organisierte Ausflüge buchen schlägt aufs Budget. Wer selbst organisiert und recherchiert, liegt meistens günstiger. Kann man sich gut orientieren, nutzt man am besten die einheimischen Verkehrsmittel wie Bus, Bahn oder Taxi, um zum Ausflugsziel zu kommen. Wer eine wichtige Sightseeing-Attraktion sehen will, kann sich vorab auch informieren, ob Online-Tickets verfügbar sind. Generell gilt: Je mehr man selbst in die Hand nimmt, desto höher ist auch das Einsparpotenzial. Allerdings muss man dafür gut organisiert sein und sollte die Einheimischen vor Ort fragen, denn sie wissen am Besten Bescheid.

Stadtführungen

Stadtführungen sind oft kostspielig - aber das muss nicht sein. In fast jeder Großstadt, die bei Touristen beliebt ist, gibt es kostenlose Touren. So eine "Free Tour" basiert auf Trinkgeld. Ist der Reisende zufrieden mit dem Tourguide, gibt er dementsprechend das Trinkgeld, was er für angemessen hält.

Essen

Wer im Urlaub selbst kocht, spart Geld. Hat man dazu keine Lust, muss man kein teures Restaurant besuchen. Auch hier gilt die Devise: Die Einheimischen wissen Bescheid. Sie haben die nötigen Spartipps parat und können auch gute eigene Empfehlungen für günstige Restaurants und Bars abgeben. Wer fragt, ist klar im Vorteil. Nicht zuletzt hilft natürlich auch die Online-Community auf der Suche.

Quelle: n-tv.de