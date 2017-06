Reise

Topziele für die Ferien: Das sind die Reisewünsche der Deutschen

Die Ferien stehen schon fast vor der Tür und viele Deutschen haben bereits ihren Sommerurlaub gebucht. Doch was sind die beliebtesten Reiseziele in Europa und Deutschland?

In wenigen Wochen starten viele Deutsche in die Sommerferien und verreisen. Die Reiseplattform Tripadvisor hat nun die gefragtesten Sommerreiseziele zwischen Juni und September 2017 ermittelt. Die letztjährigen Top-Reiseregionen stehen auch dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Die Deutschen setzen immer noch auf das Thema Sicherheit. Ein Überblick.

Die nachgefragtesten europäischen Sommerreiseziele:

Region Chalkidiki, Griechenland Costa Brava, Spanien Ionische Inseln wie Korfu, Griechenland Kärnten, Österreich Kalabrien, Italien Dodekanes-Inseln, beispielsweise Rhodos und Kos, Griechenland Emilia-Romagna, Italien Friaul-Julisch Venetien, Italien Kykladen-Inseln, Griechenland Apulien, Italien

Der Trend ist eindeutig: Regionen in Griechenland, Spanien und Italien sind die Lieblingsziele im europäischen Ausland. Auffällig ist, dass es die Türkei nicht unter die buchungsstärksten Länder schafft. Dies hat etwas mit dem Sicherheitsempfinden und womöglich auch mit der politischen Lage im Land zu tun.

Die Deutschen setzen lieber auf Altbewährtes, sodass es in den drei genannten Ländern in den Sommermonaten besonders voll werden wird. Besonders in den klassischen Touristenorten wird es eng. Auf Mallorca tummelten sich im Sommer 2016 mehr als 2 Millionen Gäste. Diese hohe Nachfrage führt auch dazu, dass Urlaub in Griechenland, Spanien und Italien derzeit auch kein Schnäppchen ist. Wer früh bucht, kann noch Glück haben, alle anderen müssen wohl mehr zahlen.

Für viele Familien ist auch Urlaub in Deutschland nach wie vor sehr begehrt. Vor allem die Nord- und Ostsee ist wird nach Angaben von Tripadvisor besonders gut nachgefragt. Ein Überblick:

Top-Ziele in Deutschland:

Timmendorfer Strand Usedom Rügen Norden Warnemünde Sylt Norderney Ostseebad Kühlungsborn Zingst Sankt Peter-Ording

Quelle: n-tv.de