Das Fernweh ist riesig: Das sind die Traumziele der Deutschen

Jeder Reisende hat seine Sehnsuchtsziele - ob sie nun realistisch sind oder nicht. Doch welche Ziele sind bei den Deutschen am begehrtesten? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ist das Ergebnis eindeutig: Türkisblaues Wasser sollte es schon sein.

Ein gelungener Urlaub sieht für jeden anders aus, doch viele Menschen haben die gleichen Sehnsuchtsziele. Zur Reisemesse ITB hat der Reiseveranstalter Tui gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov eine Studie zu den Traumzielen der Deutschen vorgestellt. Dabei stehen ferne Orte mit Sonnengarantie und feinen Sandstränden ganz oben: Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) träumt von einem Trip in die Karibik.

Auf dem Wunschzettel stehen außerdem die Malediven und auch die USA oben. Neu-Präsident Donald Trump zum Trotz findet mehr als ein Drittel der Befragten Rundreisen durch das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" reizvoll. Zahlen, die die dortige Tourismusbranche gern lesen dürfte, schließlich waren die Buchungen zuletzt deutlich zurückgegangen. Trumps rücksichtslose "America first"-Politik und der "Muslimban" hatten viele Reisende verschreckt. Auf lange Sicht dürfte sich dieser Trend allerdings nicht bestätigen, wie die Umfrage zeigt.

Das Nonplusultra bleiben jedoch die Inselgruppen vor den Küsten Mittel- und Südamerikas. Die Bahamas, die Dominikanische Republik oder Barbados verkörpern mit ihren weißen Stränden den (deutschen) Inbegriff eines Traumurlaubs.

Doch auch Italien und Spanien erfreuen sich großer Beliebtheit. Immerhin 13 Prozent der Befragten verpassten den beiden Mittelmeerländern das Prädikat "Traumziel". Gerade diese Ziele werden die Deutschen auch im Sommer 2017 verstärkt bereisen: Vor allem in den Urlaubsorten in Spanien und Griechenland wird in der kommenden Hochsaison ziemlich voll.

Quelle: n-tv.de