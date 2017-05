Reise

Einheimische und Touristen : Das sind die beliebtesten Sightseeing-Orte

Eine Stadt kann man auf ganz unterschiedliche Weise erkunden und gerade bei Kurztrips besuchen Touristen oft andere Orte als die Einheimischen. Doch was macht den Unterschied aus - und welche Attraktionen sind besonders beliebt?

Ob La Sagrada Familia oder Tower of London - es gibt Sightseeing-Attraktionen, die sind seit jeher beliebt. Doch auch gleichermaßen bei Einheimischen und Touristen? Die Online-Reiseplattform Tripadvisor hat nun herausgefunden, wie unterschiedlich die Geschmäcker von Einheimischen und Besuchern sind und hat die jeweiligen Top-Attraktionen der beiden Gruppen miteinander verglichen.

Ein Überblick:

Bangkok

Reisende: Khao San Road, Temple of Reclining Bhudda, Temple of the Emerald Buddha

Einheimische: Siriaj Medical Museum, Lumpini Park, Ganesha-Schrein

Barcelona:

Reisende: Sagrada Familia, Mercat de la Boqueria, Park Guell

Einheimische: La Manquista, L'illa Diagonal, Casa Batllo

London:

Reisende: Tower of London, Borough Market, British Museum

Einheimische: Borough Market, St Paul's Cathedral, Sky Garden

Los Angeles:

Reisende: Universal Studios Hollywood, Hollywood Walk of Fame, Farmers Market

Einheimische: Staples Center, Farmers Market, The Grove

Paris:

Reisende: Louvre, Eiffelturm, Galerie Lafayette

Einheimische: Les Quatres Temps, Les Halles, Printemps

Rom:

Reisende: Kolosseum, Trevi-Brunnen, Spanische Treppe

Einheimische: Stadio Olympico, Spanische Treppe, Villa Borghese

Insgesamt steuern Touristen am liebsten die klassischen Sehenswürdigkeiten an, bei Einheimischen sind dagegen auch Markthallen, Parks und Gärten sowie große Sportanlagen beliebt. Urlauber, die auf ein möglichst authentisches Reiseerlebnis Wert legen, sollten sich nach den Einheimischen richten und nicht nur in Reiseführern oder im Internet recherchieren. Wer die Einheimischen befragt, kann oftmals bessere Hinweise als im Sightseeing-Tourguide bekommen.

Quelle: n-tv.de