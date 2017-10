Reise

An der kroatischen Adriaküste: Der Restsommer wartet in der Kvarner Bucht

Wenn der Herbst seine regnerische Seite zeigt, zieht es viele Reisende in die Wärme. Auch in der Kvarner Bucht in Kroatien gibt es noch im Oktober echtes Sommergefühl. In der Nebensaison ist das beliebte Urlaubsgebiet nicht so voll - und bietet jede Menge Möglichkeiten.

Wer noch ein paar warme Sonnenstrahlen auf der Haut spüren und vielleicht noch mal ins Wasser hüpfen möchte, der kann seinen Sommer in der Kvarner Bucht an der kroatischen Adria verlängern.

Eingebettet zwischen Istrien und der kroatischen Küste, genießt die Bucht rund 2500 Sonnenstunden im Jahr. Die Wassertemperatur hat hier bis in den Oktober hinein noch angenehme 22 Grad. Einmal angekommen, hat man nun die freie Auswahl: lieber eine Tour durch die imposanten Küstenstädte Crikvenica, Novi Vinodolski und Opatija? Oder doch lieber Inselhopping über Rab, Krk, Cres und Losinj? Für die weniger Entscheidungsfreudigen unter den Sonnenanbetern bietet sich eine Kombi an. Warum nicht einen gemütlichen Altstadtbummel in Rab auf Rab?

Auch auf dem Fahrrad lässt sich die 94 Quadratkilometer kleine Insel erkunden - 180 Kilometer gut angelegter Radwege führen zu endlosen Sandstränden. Und das Beste: Die sonst so beliebten Küsten um Lopar im Norden sind zu dieser Jahreszeit nicht mehr überfüllt.

Wunderbar entspannen lässt es sich auch auf Krk. Die gleichnamige Inselhauptstadt ist auch in der Nebensaison hervorragend für einen Badeurlaub geeignet. Gleich an der Strandpromenade erstrecken sich Fels- und Kiesbuchten, die weiter Richtung Osten immer abgelegener werden.

Wer nicht nur am Strand liegen möchte, sollte die Tropfsteinhöhle Biserujka bei Rudine besuchen. Neben Stalagmiten in Form von Zypressen soll sich dort laut Überlieferungen ein Schatz eines alten Schmugglers befinden, der bis heute nicht geborgen werden konnte.

Überall in der Kvarner Bucht locken kleine Cafés und Lokale mit einheimischen Leckereien. Das Café Wagner in Opatija hat seine eigene Schokoladenmarke. Auf Cres kann man in der Lubenicka Loza heimischen Käse und Schinken probieren. Fischspezialitäten wie "Scarpina u pecnici" (Roter Drachenkopf in Olivenöl) und "Crni Rizoto" (Tintenfischrisotto) gibt es sowieso überall.

Quelle: n-tv.de