112 Millionen Passagiere : Deutsche Flughäfen verzeichnen Rekordjahr

Fliegen wird immer beliebter - das wirkt sich auch in Deutschland positiv auf Passagierzahlen aus. Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl der Flugreisenden mit 112 Millionen Menschen einen echten Rekord. Die meisten reisten dabei ins Ausland.

Die Zahl der Passagiere, die 2016 auf einem deutschen Flughafen eine Maschine bestiegen, wuchs um 3,4 Prozent auf knapp 112 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist ein neuer Rekord. Die meisten Passagiere flogen an ein Ziel im Ausland: Es waren 88,2 Millionen, die Zahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent. Der Zuwachs im innerdeutschen Luftverkehr war mit 2,8 Prozent etwas geringer; 23,7 Millionen Passagiere zählte die Statistik.

Ziele in Europa verzeichneten demnach mit einem Plus von 4,5 Prozent den höchsten Zuwachs; überdurchschnittlich kletterten die Passagierzahlen nach Spanien und nach Griechenland. In die Türkei flogen dagegen fast 17 Prozent weniger Passagiere. Die Passagierzahlen nach Amerika nahmen um 4,3 Prozent zu, die nach Asien um drei Prozent - hier waren Mexiko und Thailand beliebte Ziele. Einen drastischen Rückgang gab es dagegen bei Flügen nach Ägypten und Tunesien.

Dank günstigerer Ticketpreise ist auch die Zahl der weltweiten Flugpassagiere weiter gestiegen. Im vergangenen Jahr war die Rekordzahl von 3,7 Milliarden Menschen unterwegs, wie der Internationale Luftfahrtverband (IATA) mitteilte. Im Vergleich zu 2015 war das ein Anstieg um 6,3 Prozent. Das Plus lag damit klar über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 5,5 Prozent.

Quelle: n-tv.de