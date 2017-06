Reise

Nicht nur Englisch zählt: Diese Sprachen sollten Vielreisende lernen

Mit Englisch kommen Reisende fast überall auf der Welt durch - doch es gibt auch andere Sprachen, die in vielen Ländern hilfreich sind. Ein Überblick über die wichtigsten Sprachen für Vielreisende.

Mit gutem Englisch kommt man in den allermeisten Teilen der Welt über die Runden - zumindest in den Urlaubsorten. Wenn man sich allerdings aus den touristischen Regionen zurückziehen möchte, um das jeweilige Reiseland und die Einwohner besser kennenzulernen, empfiehlt es sich, die Sprache des jeweiligen Landes sprechen zu können - zumindest ein paar Brocken davon. Doch welche Sprachen bringen Weltenbummlern am meisten?

"Obwohl die mit Abstand meist gesprochene Sprache weltweit Chinesisch ist, werden bei uns vor allem Kurse in Englisch und Spanisch gebucht", berichtet Sascha Schmidt, Regional Manager Germany von ESL - Sprachreisen. Allerdings sei auch Japanisch auf dem Vormarsch. Um welche Sprachen kommt man also als Reisender nicht herum?

Englisch ist mittlerweile für alle Reisenden unabdingbar, um sich vor Ort zumindest ein bisschen zu verständigen - das gilt auch in vielen asiatischen Ländern. Auf nahezu jedem Flughafen, großen Bahnhof oder im Zentrum fast jeder Metropole kommt man mit Englisch irgendwie voran. Weltweit gibt es 394 Millionen Muttersprachler, was Englisch nach Chinesisch mit 1,3 Milliarden und Spanisch mit 436 Millionen in die Top drei der meistgesprochenen Sprachen der Welt katapultiert. Neben den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland ist Englisch in 50 weiteren Ländern als Nebensprache registriert. Darunter auch beliebte Reiseländer wie Malta, die Bahamas, Jamaika oder auch Indien als ehemalige britische Kolonie.

Spanisch meist verbreitete romanische Sprache

Neben Englisch ist für Weltenbummler die spanische Sprache von großer Bedeutung. Fast ganz Süd- und Mittelamerika spricht die Sprache, die dadurch die mit riesigem Abstand meistverbreitete romanische Sprache der Welt ist. Doch nicht nur in den offensichtlichen Ländern wie Spanien, Mexiko, Kolumbien oder Argentinien bringen einen Spanisch-Kenntnisse weiter: Allein in den USA leben zum Beispiel 45 Millionen Hispanics.

Damit sind die Vereinigten Staaten hinter Mexiko das Land mit den zweitmeisten spanischen Muttersprachlern - noch vor Spanien selbst. Ganze Landstriche in Grenznähe zu Mexiko sind zumindest zweisprachig sowie im Übrigen auch die Mega-Metropole Los Angeles. In Miami im Bundesstaat Florida zum Beispiel gilt Spanisch in vielen Vierteln dank Hunderttausender dort lebender Exil-Kubaner sogar als Hauptsprache. Alle Menschen mit guten Spanisch-Kenntnissen steht noch ein weiterer Vorteil ins Haus: die Verwandtschaft zu Portugiesisch und Italienisch. 217 Millionen Menschen haben Portugiesisch als Muttersprache, weitere 65 Millionen sprechen Italienisch.

Verwandte Sprachen ein wenig verstehen

Natürlich unterscheiden sich Wortschatz, Grammatik und Aussprache mehr als ein einfacher Dialekt, dennoch ist es wesentlich leichter, sich mit spanischen Vorkenntnissen in Portugal oder Brasilien zurechtzufinden. Gleiches gilt naturgemäß auch für Italienisch, das dank gleicher romanischer Wurzeln eng mit dem Spanischen verwandt ist.

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurde die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland mit Aktionen wie Städtepartnerschaften und Schüleraustausch wiederbelebt. Mit großem Erfolg: Noch nie standen uns unsere Nachbarn so nahe wie heute. Ein weiterer Aspekt: Nach Englisch wurde Französisch in deutschen Schulen und Deutsch in französischen Schulen zur obligatorischen Zweit-Fremdsprache. Doch für Weltenbummler nutzt einem weder das eine noch das andere wirklich. Französisch sprechen weltweit nur 81 Millionen Menschen, davon leben allein knapp 70 Millionen in Frankreich. Die anderen sind in ehemaligen Kolonien auf der ganzen Welt verstreut, hauptsächlich in Afrika. Die einzigen echten Reiseländer mit französischer Amtssprache sind Teile von Kanada und kleine Karibik-Inseln wie Haiti, Martinique oder Französisch-Guayana.

