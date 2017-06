Reise

Entwurf von Airbus und Pagani: Eine Privatjet-Kabine mit Himmelblick?

Airbus und der Autohersteller Pagani zeigen einen ganz besonderen neuen Entwurf einer Flugzeug-Kabine. Der Privatjet ACJ319neo "Infinito" soll ein Luxusflieger sein, der sogar den Himmel in die Kabine bringt. Aber wie geht das?

Der Luxus über den Wolken kennt kaum Grenzen, wenn man ihn denn bezahlen kann. Flugzeugbauer Airbus hat mit dem italienischen Automobilhersteller Pagani eine Privatjet-Kabinenform entwickelt, die nun sogar den Himmel im Flugzeuginneren zeigen soll.

Das Ganze heißt "Sky Ceiling" und ist ein virtuelles Fenster in der Kabinendecke. Nicht nur der Himmel, sondern auch Bilder wie zum Beispiel Karten könnten dort angezeigt werden. So würde der Reisende das Gefühl bekommen, dass er direkt in den Himmel schauen kann. Wer würde das nicht gerne tun? Neben dem "Sky Ceiling" beinhaltet der Entwurf edle Designs und luxuriösen Kabinen-Komfort. Der neue Entwurf wurde auf einer Fachmesse Ende Mai vorgestellt.

Luxuriös über den Wolken

Das Privatjet-Modell mit diesem Feature kann bis zu acht Personen durch die Welt fliegen. Wer mit einem solchen Flugzeug reisen wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Privatjets werden oft von von reichen Unternehmern und Privatvermögenden genutzt. An Bord gibt es deutlich mehr Platz als in jeder First Class der allgemeinen Passagier-Linienflüge. Viele gutbetuchte Flugreisende chartern auch Privatjets für ihre Flüge.

Quelle: n-tv.de