"Cobra 11" und "Bergdoktor": Fans pilgern zu Drehorten von TV-Serien

Wer ein echter Serienfan ist, der will auch die Drehorte besichtigen. Ob "Alarm für Cobra 11", "Tatort" oder "Bergdoktor" - viele Serien-Schauplätze können besucht werden. Manch eine Stadt profitiert stark vom Fan-Tourismus.

"Alarm für Cobra 11"

Die Produktionsfirma action concept bietet für Fans von "Alarm für Cobra 11" in diesem Jahr 16 Backstage-Touren auf ihrem Gelände in Hürth an. Mittels moderner Filmtechnik simulieren Fans vor einem sogenannten Greenscreen einen Sprung aus einem brennenden Helikopter. "Außerdem werden auf unserem Gelände Stuntfahrten angeboten. Die Gäste nehmen als Beifahrer neben einem Stuntfahrer Platz und driften mit ihm im Auto um die Kurven", sagt Magdalena Pelc, Sprecherin von action concept. Die Produktionsfirma rechnet 2017 mit 320 Besuchern. Die Tendenz sei steigend.

"Tatort: Köln"

Tatsächlich können "Tatort"-Fans das berühmteste Requisit der Kölner Ausgabe der Krimireihe besuchen und sich dort wie die Kommissare Ballauf und Schenk eine Currywurst mit Pommes genehmigen. Allerdings haben sie dann nicht den eindrucksvollen Blick auf die Kölner Skyline, denn die "Wurstbraterei" steht nur für den "Tatort"-Dreh auf der sogenannten "Schäl Sick". Für den täglichen Betrieb parkt der Inhaber seinen Imbisswagen im Rheinauhafen, nahe der Südbrücke.

"Der Bergdoktor"

Die Serie mit Hans Sigl ist für die Region Wilder Kaiser (Tirol) ein großer Gewinn. "Die Serie ist nach zehn Jahren nicht nur Image-Werbung, sondern ist auch ein Buchungsthema", sagt der Geschäftsführer des Tourimusverbands Lukas Krösslhuber. Die Menschen fragen ausdrücklich nach den Drehorten wie dem Dorfplatz, der Praxis und dem Wohnhaus der Grubers. Wanderungen, Kutschfahrten und E-Bike-Touren sind im Angebot, seit 2011 werden Fan-Tage im Mai und Oktober veranstaltet. Die 1300 Tickets für den Mai seien bereits weg, sagt Krösslhuber. Dort schreiben Sigl und andere Darsteller stundenlang Autogramme. Seit 2013 seien die Buchungen im Sommer um 27 Prozent geklettert. "Wohl die Hälfte davon kam dank des "Bergdoktors".

"Wilsberg"

Das "Antiquariat Wilsberg" aus der gleichnamigen ZDF-Krimiserie existiert wirklich in Münsters Stadtzentrum. Eigentlich heißt es aber "Antiquariat Michael Solder", nur zweimal im Jahr wird das Schild für die Dreharbeiten ausgetauscht. Die Serie hat dem Geschäft eine gewisse Berühmtheit verschafft, regelmäßig gibt es Besuch von Touristen. "Manchmal kommen busseweise Leute", sagte Besitzer Michael Solder, dessen Geschäft seit knapp 18 Jahren als Kulisse für die Serie dient.

"Schwarzwaldklinik"

Die ZDF-Serie ist zwar schon zwar mehr als 30 Jahre alt, doch die "Schwarzwaldklinik" zieht noch immer Besucher an. Das markante Klinikgebäude in Glottertal, Symbol für TV-Unterhaltung der 1980er-Jahre, ist eine der weltweit bekanntesten Fernsehkulissen. "Die Nachfrage ist zwar nicht mehr so stark wie damals, als die Serie gedreht wurde und Menschenmassen an den Drehort kamen", sagt Bürgermeister Karl Josef Herbstritt. Geworben werde mit der Schwarzwaldklinik aber nicht. Der Grund: Im Gebäude in Glottertal ist eine echte Klinik untergebracht. Um Patienten nicht zu stören, müssen Schaulustige Abstand halten. Geschaut werden darf nur von außen - mit gebührendem Abstand.

"Der Landarzt"

Es ist Jahre her, dass Wayne Carpendale zuletzt als "Landarzt" Dr. Jan Bergmann in Angeln durch leuchtend gelbe Rapsfelder fuhr. Doch die Tourismusregion Ostseefjord-Schlei profitiert auch nach dem Ende 2012 noch von der ZDF-Vorabendserie. "Sie ist 25 Jahre lang gelaufen, eine Werbung, die wir im Leben nicht hätten bezahlen können", sagt Tourismus-Sprecherin Andrea Simons. Die Serie habe sich in die Köpfe der Zielgruppe eingebrannt - und noch heute gebe es etwa eine "Landarzt"-Stadtführung in Kappeln. In der einstigen Fernsehpraxis auf dem Lindauhof gibt es ein Café - jede Menge alte Fotos von Dreharbeiten zu der 297-teiligen Serie inklusive.

"Spreewaldkrimi"

Wenn der "Spreewaldkrimi" läuft, dann passiert bei der Spreewald-Touristinformation in Lübbenau in den Folgetagen das: Die Klickzahlen auf der Internetseite steigen, und es rufen verstärkt Leute an, die Urlaubsprospekte aus der Region anfordern. Die TV-Reihe trage zur Popularität des Spreewaldes bei, sagt der Sprecher der Touristinformation, Daniel Schmidgunst. Lübbenau gilt als touristisches Zentrum in dem Biosphärenreservat in Brandenburg. Die kleine Stadt mit Kahnhafen ist auch immer wieder Drehort für den "Spreewaldkrimi" mit Schauspieler Christian Redl. Seit dem vergangenen Jahr gibt es sogar einen geführten Rundgang zu Drehorten in der Stadt. Laut Schmidgunst ist die Resonanz hoch.

Quelle: n-tv.de