Reise

Gibt es da wirklich ruhige Orte?: Frankfurt will mit Flughafen-Yoga punkten

Urlauber wollen immer individueller reisen – und auch die Flughäfen wollen diesen Trend mitmachen. Der in Frankfurt am Main versucht von Yogaräumen bis zur Entertainment Lounge die vielen Bedürfnisse der Reisenden zu befriedigen.

Mit 96 Fluggesellschaften, 290 Zielen in 98 Ländern und mehr als 61 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr gehört Frankfurt zu den größten Flughäfen der Welt und belegt nach London, Paris und Istanbul den vierten Platz innerhalb Europas.

Auch am Main machen sich die steigenden Ansprüche bemerkbar. Thomas Kirner ist Leiter der Service-Qualität am Frankfurter Airport und sieht, dass sich auch ein Flughafen an die Bedürfnisse der Reisenden anpassen muss. Das Schwierige daran: Es gibt ganz unterschiedliche Wünsche.

Geschäftsreisende wollen in Ruhe am Laptop arbeiten und die Zeit vorm Flug nutzen, Familien mit Kindern wollen unterhalten werden und andere brauchen als Neulinge am Flughafen eine gutes System zur Orientierung.

"Silent Chairs" und "Relax-Zone

Frankfurt am Main hat einige Neuerungen eingeführt, um alle Zielgruppen zu erreichen: "Yoga-Räume, Relax-Zonen und Silent Chairs zum Entspannen, eine Gaming World zum Austoben, moderne Workbenches zum Arbeiten - ein paar Beispiele für Dienstleistungen, die wir in diesem Jahr eingeführt haben. Sie sind kostenfrei nutzbar", fasst der Service-Chef zusammen. Die neuen Yoga-Räume gibt es in Frankfurt in Terminal 1 und 2.

Doch auch darüber hinaus gibt es noch viele Dinge, die an den internationalen Airports umgesetzt werden: "Das stellt die Flughäfen dieser Welt vor immer neue Herausforderungen - vom Wintermantelservice über Hundepensionen am Flughafen bis hin zu wechselnden Ausstellungen und Aktionstagen muss alles dabei sein", erklärt Kirner.

Die einen wollen große Unterhaltung, andere möchten am liebsten schon am Flughafen in den Relax-Modus gehen. Das ist gerade an einem so trubeligem Ort wie Frankfurt am Main sicherlich nicht einfach. Doch immer mehr Angebote sollen den Reisenden genau die individuellen Angebote ermöglichen, die sie sich wünschen. Natürlich sind Urlauber im Zweifelsfall auch dazu bereit, für die ein oder andere Extra-Leistung zu bezahlen.

Quelle: n-tv.de