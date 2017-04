Reise

Nur drei Bewerber: Hiddensee hat neue Insel-Polizistin

Keine Autos, massenhaft Sommer-Urlauber und im Winter einsame Stille: Hiddensee gehört zu den beliebtesten Ferienzielen in Mecklenburg-Vorpommern. Martina Dominik sorgt dort für Recht und Ordnung - und wenn es nach ihr geht bis zur Rente.

Martina Dominik sorgt für Ordnung, wo andere Urlaub machen: Sie ist die neue Inselpolizistin auf der Ostseeinsel Hiddensee. Am heutigen Mittwoch wurde die 51-Jährige in ihr Amt eingeführt: "Ich habe mir vorgenommen, bis zur Pensionierung zu bleiben."

Rund 1000 Menschen leben im Winter auf dem 19 Quadratkilometer kleinen Eiland westlich von Rügen. Im Sommer, wenn die Hotels, Pensionen und Ferienzimmer voll sonnenhungriger Touristen sind und die Fähren noch zusätzliche Tagesgäste bringen, können es bis zu 10.000 werden. "Dann bekomme ich einen Kollegen vom Bäderdienst der Polizei dazu", sagt die Beamtin.

Noch aber tut sie allein Dienst auf der Insel, auf der es keinen privaten Autoverkehr gibt. Nur ein paar Elektrofahrzeuge für den Transport und das ebenfalls elektrisch angetriebene Polizeiauto sind zugelassen. Dominiks Privatwagen steht auf einem Parkplatz auf Rügen. Mit der Fähre setzte sie über.

Dominik lebte bisher in Schwerin und arbeitete dort im Kriminaldauerdienst der Polizei. Viele Kollegen hätten die Stellenausschreibung für Hiddensee gelesen und spontan gesagt: "Cool, einziger Sheriff auf einer Insel zu sein."

Doch für die meisten sei der Job dann doch nicht in Frage gekommen, wegen der Kinder oder dem Ehepartner, der auf dem Festland arbeitet. "Für mich ist das aber kein Problem", so Dominik, die seit Jahren in einer Fernbeziehung lebt. Letztlich habe es drei Bewerbungen gegeben.

Quelle: n-tv.de