Reise

Die schönsten Langlaufgebiete: In Schweizer Loipen auf Colognas Spuren

Langläufer genießen die Ruhe und die Weiten der Loipen. In der Schweiz können Urlauber besonders schöne Langlaufgebiete nutzen. Und dabei können sie sogar auf den Hausloipen eines Olympiasiegers trainieren. Ein Überblick über die besten Regionen.

Wer sportlich aktiv sein und gleichzeitig eine tolle Winterlandschaft genießen will, ist beim Langlaufen bestens aufgehoben. Denn in der kalten Jahreszeit lässt sich die Natur auf den langen, dünnen Skiern bestens erleben. Die Schweiz ist nicht nur für ihre hervorragenden Ski-Alpin-Möglichkeiten bekannt, sondern bietet auch ein großes Angebot an Loipen.

Val Müstair

In Val Müstair können Langlauffans sogar auf den heimatlichen Loipen von Dario und Gianluca Cologna - ihres Zeichens Langlaufprofis – trainieren. Das Gebiet liegt in der südöstlichsten Ecke der Schweiz. In der Biosfera Engiadina Val Müstair zwischen dem Ofenpass und dem italienischen Vinschgau gibt es gute Loipen für Skating und Klassisches Langlaufen. An den "Gianluca Cologna Langlauf-Days" am 11. und 12. Februar 2017 können Urlauber und Langlaufeinsteiger dann auch echte Tipps von den Profisportlern erhalten.

La Brévine-Bémont

La Brévine-Bémont soll der kälteste Ort in der Schweiz sein und trägt deshalb den Beinamen "Sibirien der Schweiz". Die 10 Kilometer lange Langlaufloipe eignet sich besonders für Einsteiger - sie liegt im Gebiet des Neuenburger Jura. Diese Region ist fast ein kleiner Geheimtipp, da die Bedingungen ideal sind und die Winterlandschaft sehr schön ist.

Goms

Das Wallis bietet nicht nur Bergsteigern einiges, sondern auch den Langlauffans. Denn hier gibt es mit Goms ein mit 85 Kilometern besonders großes Streckennetz. In dem Hochtal liegen zwölf kleine Dörfer.

Plateau über dem Genfer See

Über dem Genfer See empfiehlt sich das Vallée du Joux. Hier laden weitläufige Wälder zum Entspannen ein und der zugefrorene Lax de Joux kann mit dem Langlaufski umrundet werden. Insgesamt bietet das Streckennetz 200 Kilometer Loipen - und gehört damit zu den größten Langlaufregionen Mitteleuropas.

Quelle: n-tv.de