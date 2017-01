Reise

Test zu Urlaubsbuchungen: Individualreisende können viel sparen

Hotel und Flug selbst buchen oder doch lieber eine Pauschalreise vom Veranstalter ordern? Viele Reisende wägen die Vor- und Nachteile ihrer Buchungsform ab. Doch Individualreisende können auch mit Hilfe von Veranstaltern viel sparen, wie ein neuer Test zeigt.

Online gehen, ein paar Mal die Maustaste drücken und schon ist die Pauschalreise gebucht: So machen es Millionen Menschen in Deutschland. Dass sie dabei teilweise zu viel Geld zahlen, ist den meisten nicht bewusst. Denn individuelle Buchungen sind oft viel günstiger als Pauschalreisen. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift "Reise & Preise" in einem Test.

Die Redaktion hat dabei 16 zufällig ausgewählte Hotels in zwölf Ländern miteinander verglichen. Zunächst buchte sie die Hotels als Pauschalreise beim Veranstalter, danach als Individualreise mit gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung. Als Termin wählte die Redaktion die Hauptreisezeit Mitte Juli aus. Bei den Reisezielen wurden elf europäische Ziele für eine und zwei Wochen gebucht sowie fünf Fernreisen für zwei und drei Wochen. Insgesamt waren es 32 Reisen.

Durchrechnen lohnt sich

In 24 Fällen war die Individualreise teilweise deutlich günstiger als die Pauschalreise. Diese konnte sich lediglich in acht Fällen durchsetzen. Der größte Unterschied lag bei einer Fernreise nach Florida. Wer diese individuell bucht, spart pro Person 335 Euro. In 14 weiteren Fällen lag die Ersparnis zwischen 100 und 175 Euro.

Auch sei die Hotelbuchung bei einem Veranstalter häufig günstiger als auf einem der gängigen Hotelportale. Fast alle Reiseunternehmen verkauften Ferienhotels auch ohne Flug und profitierten dabei von günstigen Einkaufspreisen, heißt es in dem Bericht.

Somit lohnt es sich für Urlauber, genau zu vergleichen, bevor sie eine Pauschalreise buchen. Allerdings hat diese Form einen großen Vorteil: Wenn besondere Situationen wie zum Beispiel eine Gefahrenlage auftreten, ist der Reiseveranstalter in der Pflicht, sich um den Pauschalreisenden zu kümmern - Individualurlauber sind dabei weitgehend auf sich alleine gestellt. Dementsprechend sollte zwar der Preisvergleich eine Rolle spielen, aber auch andere Aspekte bei einer Buchung miteinbezogen werden.

Quelle: n-tv.de