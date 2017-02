Reise

Unterschiede in den Regionen: Ist der Türkei-Urlaub sicher?

Die schönste Zeit des Jahres sollte entspannt sein. Meldungen von Terroranschlägen zerstören das Urlaubsfeeling. Die Türkei fällt deshalb als Urlaubsland bei vielen durch. Doch ist es wirklich gefährlicher als früher oder hat die Türkei nur ein schlechtes Image?

Normalerweise sind schon früh im Jahr die meisten Hotels in der Türkei für die Sommersaison ausgebucht. Schließlich gilt das Land am Bosporus seit Jahrzehnten als eines der liebsten Reiseziele der Deutschen. Doch dieses Jahr scheint alles anders: 2017 könnte für die Tourismusbranche in der Türkei ein historisch schlechtes werden.

Dabei lassen die Hoteliers und Reiseveranstalter momentan nichts unversucht: Mega-Rabatte, Belohnungen für Reisebüros und subventionierte Flüge. Präsident Erdogan appellierte jüngst in einer Ansprache sogar an alle Türkischstämmigen im Ausland: "Schnapp dir deinen Nachbar und komm!" An den leeren Auftragsbüchern haben all diese Anstrengungen bislang nicht viel geändert.

Zu düster waren die Meldungen, die seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verbreitet wurden. Türkische Beamte wurden zu Tausenden entlassen, die Zahl der Terroranschläge stieg. Die Konsequenz: Die Türkei gilt unter vielen deutschen Reisenden als nicht mehr sicher.

Das sagt das Auswärtige Amt

Das Auswärtige Amt rät von Reisen in den Osten, also die Grenzregion zu Syrien, eindringlich ab. Für die klassischen Urlaubsziele wie türkische Riviera oder die türkische Ägäis hat sich an der Sicherheitslage nichts geändert, dort ist es weitestgehend ruhig - Urlauber sollten trotzdem immer achtsam sein. Eine der wenigen Ausnahmen bildet die Hauptstadt Ankara, da dort in den vergangenen Monaten mehrere Anschläge verübt wurden. Auch in Istanbul gab es immer wieder terroristische Attacken - bei Städtereisen ist besondere Vorsicht geboten.

Es gibt Gründe, die Türkei zu meiden - wer allerdings weniger Bedenken hat, kann große Urlaubsschnäppchen machen. Das Sicherheitsgefühl ist schlussendlich bei jedem Menschen unterschiedlich.

Quelle: n-tv.de