Gibt es Schadenersatz?: Klage gegen Kinder im Erwachsenenhotel

Erwachsenenhotels werben damit, nur Gäste oberhalb des Teenager-Alters aufzunehmen. Kinder sind dabei eigentlich ausgeschlossen. Nun klagen Gäste auf Schadenersatz, weil im beworbenen Hotel viele Kinder spielten.

Wenn sich in einem für Gäste ab 17 Jahren angepriesenen Hotel hauptsächlich Familien mit Kindern befinden, rechtfertigt dies keinen Schadenersatz. Das entschied das Amtsgericht Hannover. In dem verhandelten Fall hatte ein Paar einen Türkeiurlaub in einem Hotel verbracht, in dem sich vor allem Familien mit Kleinkindern und Babys aufhielten.

Dabei hatten die Urlauber das Hotel deshalb gebucht, weil es dort nur Gäste ab 17 Jahren geben sollte. Das Paar klagte und verlangte die Hälfte des Reisepreises zurück sowie 500 Euro Schadenersatz wegen unnütz aufgewendeter Urlaubszeit. Doch statt verlangter knapp 1000 Euro erhielten die Kläger im Zuge eines Vergleichs am Ende nur einen Reisegutschein über 400 Euro.

Die Richterin ermahnte allerdings den Reisekonzern, bei einer entsprechenden Werbung im Katalog dafür Sorge zu tragen, dass sich tatsächlich im Wesentlichen Erwachsene im Hotel aufhalten. Viele buchen gerade deswegen Hotels, weil sie besonders viel Ruhe und weniger Kinder in der Unterkunft haben wollen. Diese Art von Hotel erfreut sich großer Beliebtheit, besonders bei Paaren.

Quelle: n-tv.de