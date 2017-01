Reise

Ski fahren oder nicht?: Kosten für Winterurlaub schrecken viele ab

Wer einmal Skiurlaub gemacht hat, findet oft Gefallen daran und will wiederkommen. Doch eine aktuelle Umfrage zeigt auch: Die oftmals hohen Kosten schrecken viele Reisende ab. Dabei gibt es auch günstigere Skigebiete.

Im Januar gibt es für viele Wintersportorte in Deutschland und Österreich nochmal richtig viel Schnee. Das freut sicher viele Reisende, die in den nächsten Wochen in den Skiurlaub fahren wollen.

Laut einer aktuellen Umfrage des Reiseportals Urlaubspiraten sind Winterurlauber oftmals Wiederholungstäter. So gaben 13 Prozent an, dass sie regelmäßig in die europäischen Skigebiete reisen, um auf Brettern oder mit dem Snowboard über die Pisten zu rasen. Wintersport-Destination Nummer eins ist Österreich mit seinen vielen Skigebieten und der guten touristischen Infrastruktur.

Schnell über 1000 Euro

Aber ein Skiurlaub ist auch ein Kostenfaktor - und da wägen viele Reisende zwischen Winter- und Sommerurlaub ab: "Zu Anreise- und Übernachtungskosten kommen die Ausgaben für Skipass und Ausrüstung. Da ist man schnell bei über 1000 Euro pro Woche. Das kann oder will sich nicht jeder leisten", erklärt Torsten Richter von Urlaubspiraten.de. Und genau diese hohen Kosten schrecken auch einige potenzielle Skiurlauber ab. Laut der Umfrage unter denjenigen, die nicht in Wintersportorte verreisen, steht der hohe Preis mit 44 Prozent an erster Stelle der Gründe.

Allerdings gibt es bei den Skigebieten in Europa auch große Preisunterschiede, wie ein Preisvergleich der Regionen zeigt. So gelten beispielsweise die osteuropäischen Wintersportorte als deutlich günstiger. Die Unterkünfte und Skipässe kosten vor Ort vergleichsweise wenig.

Nur 28 Prozent der Befragten sagen, dass sie die Kälte nicht mögen und deshalb eher einen Sommerurlaub präferieren. Wenn sich die Urlauber zwischen Winter- und Sommerurlaub entscheiden müssten, würde die große Mehrheit sich laut der aktuellen Erhebung für Ferien in sonnigen Gefilden entscheiden.

Quelle: n-tv.de