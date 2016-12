Reise

26 neue Schiffe auf See: Kreuzfahrt-Branche hat 2017 Großes vor

Ein scheinbar unendlicher Boom, damit lässt sich die derzeitige Lage der Kreuzfahrtanbieter am Besten beschreiben. Immer mehr Schiffe kommen 2017 auf den Markt. Selbst Expeditionsreisen sind sehr gefragt. Der Kreuzfahrtverband frohlockt.

Die Weltmeere sind eigentlich groß genug, doch gerade in viel angefahrenen Häfen wie Venedig oder Barcelona wird deutlich: Die Konkurrenz bei den Kreuzfahrtanbietern ist groß. Denn immer mehr Giganten wollen in den Häfen liegen und tausende Reisende durchs Mittelmeer oder über den Atlantik chauffieren.

Der internationale Kreuzfahrtverband Clia sieht auch weiterhin eine positive Entwicklung für die Branche voraus - keine Spur von einem Abflauen des Booms: "Die Kreuzfahrtindustrie reagiert auf die globale Nachfrage und wir sind angesichts des kurzfristigen wie auch des langfristigen Ausblicks sehr zuversichtlich", sagt Cindy D'Aoust, Präsidentin von Clia.

Für 2016 rechnet Clia mit 24,2 Millionen Passagieren weltweit. Im kommenden Jahr gehen weitere Neubauten auf den Markt: Wie der Branchenverband berichtet, planen Kreuzfahrtunternehmen für 2017 Jungfernfahrten von 26 neuen Hochsee-, Fluss- und Spezialkreuzfahrtschiffen, was einer Investitionssumme von insgesamt 6,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Zwischen 2017 und 2026 erwartet die Branche die Indienststellung von insgesamt 97 neuen Kreuzfahrtschiffen.

Auch die deutsche Kreuzfahrtbranche blickt positiv in ins kommende Jahr. Schon 2016 könnte das Ziel von zwei Millionen deutschen Kreuzfahrt-Passagieren auf Hoher See geknackt worden sein. Auch für 2017 sollen die Zahlen weiter ansteigen. "Mein Schiff" und "Aida" werden wieder Neubauten auf See bringen.

Quelle: n-tv.de