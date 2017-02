Reise

Ostsee in der kalten Jahreszeit: Kuscheliger wird's nicht mehr

Von Julian Vetten

Die Tage sind kurz, das Wetter schlecht und entspannt baden kann man frühestens in einem Vierteljahr wieder. Warum ein Urlaub an der Ostsee im Winter trotzdem viel befriedigender sein kann als zur Hauptsaison, lesen Sie hier.

Die Ostsee schlägt keine hohen Wellen, ist gerade mal so tief wie eine handelsübliche Fähre und führt Wasser, das genau den richtigen Salzgehalt hat, um damit entspannt Pasta kochen zu können. Aber auch freundliche Meere haben mal schlechte Tage und dieser Freitagabend ist einer von ihnen: Zornige Böen peitschen von der See kommend durch die stockfinstere Landschaft und pfeifen heulend um den Bauwagen herum, der den Insassen für dieses Wochenende Zuflucht vor dem hektischen Großstadttreiben bieten soll. Das Spektakel, das der ausgewachsene Sturm vor der Tür veranstaltet, ist aber fast egal. Mehr noch - je doller der Wind den Bauwagen durchschüttelt, desto kuscheliger wird es im Inneren: Im Kamin knistert ein wohliges Feuer, auf dem Herd blubbert das Risotto vor sich hin und das Bett im hinteren Teil des Wagens verspricht süße Träume.

Am nächsten Morgen haben sich die Elemente beruhigt und der Blick wird erstmals frei. Rund 20 Kilometer südlich von Flensburg sieht die Landschaft aus, wie es an der Ostsee im Winter eben so aussieht: herrlich unspektakulär. Sanft schwingen sich die letzten Überbleibsel der letzten Eiszeit als Endmoränen durch das sonst so platte Land, der Blick wird nur hier und da von einem vereinzelten Hof aufgehalten. Ein paar hundert Meter vom Bauwagen entfernt muss die Ostsee anfangen - man kann sie von hier aus zwar noch nicht sehen, aber wenn man die Nase in den Wind hält, liegt da schon dieser ganz spezielle Ostseeduft in der Luft.

Der Mangel an Möglichkeiten macht den Unterschied

Bis es auf zum Strand geht, vergeht trotzdem noch eine ganze Weile - es ist, als ließe die Kombination aus Bauwagen, Winterwetter und Ostsee das ganze Leben in Zeitlupe ablaufen. Die Langsamkeit zu zelebrieren gehört zu einem Winterurlaub an der Ostsee dazu.

Das klingt zunächst vielleicht weniger erstrebenswert, als es eigentlich ist, Fakt ist aber: Genau zu wissen, dass nach dem ausgedehnten Strandspaziergang eine heiße Tasse Tee und ein gutes Buch am Kamin warten, ist Balsam für einen Großstädterkopf, der sonst die Qual der Wahl hat, sich täglich zwischen zig Aktivitäten zu entscheiden.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, so ergeht es vielen: Das Kieler Institut für Tourismusforschung hat herausgefunden, dass mittlerweile fast zehn Prozent aller Deutschen ihren Winterurlaub an Nord- und Ostsee verbringen, während das geschäftigere Mittelmeer mit rund 25 Prozent leicht an Bedeutung verloren hat.

Warum man die Ostsee im Winter lieben muss

Trotz alledem wird die Ostsee weiterhin ein Wintergeheimtipp bleiben, zumindest relativ gesehen. Und das ist auch gut so, schließlich braucht es dieses gewisse Gefühl der Einsamkeit für die richtige Urlaubserfahrung. Wer trotzdem nicht auf einen gewissen Service verzichten möchte, sollte sich für seinen Trip eine der Wellnessoasen wie Damp oder Scharbeutz näher anschauen, für alle anderen gilt: Die Vielfalt an unterschiedlichsten Ferienhäusern in allen Preisklassen ist entlang der Ostseeküste schier endlos.

Wer ein Wochenende im Bauwagen leben möchte, hat dazu gleich mehrere Möglichkeiten: In Ausstattung und Preis unterscheiden sie sich zum Teil zwar deutlich, mit einer kurzen Internetrecherche sollte sich aber für jeden Geschmack relativ schnell die passende Unterkunft auftreiben lassen.

Der Standort dieses angesprochenen Wochenendparadieses darf leider nicht weitergeben werden - die Wirtin hat Angst vor dem Trubel, der sonst über sie hereinbrechen würde. Das mag dem Servicegedanken auf den ersten Blick widersprechen, auf den zweiten ist es allerdings noch ein Grund mehr, warum man die Ostsee im Winter einfach lieben muss: Wer Ruhe über Rubel stellt, kann so verkehrt nicht leben.

Quelle: n-tv.de