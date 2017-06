Reise

Verrücktes Brooklyn: Laden in New York verkauft Einhorn-Hörner

Einhorn-Latte, Einhorn-Milkshake, Einhorn-Toast - der weltweite Einhorn-Trend will einfach kein Ende nehmen. Vorläufiger Höhepunkt: In New York gibt es jetzt einen ganzen Einhorn-Laden. Den "weltweit ersten", wie sich der kleine Shop in Brooklyn rühmt.

Der vor wenigen Wochen eröffnete Laden verkauft vor allem Einhorn-Hörner an Haarbändern - in allen Farben, mit Glitzer und für Kinder, Erwachsene und sogar Pferde. Der Andrang sei riesig, sagt die Verkäuferin, die gerade ein Foto von zwei Kundinnen mit Einhörnern im Haar gemacht hat.

"Und die Menschen wirken immer so glücklich, wenn sie hier reinkommen - es macht ihren Tag besser." Die Hörner kosten je nach Größe zwischen 14 und 30 Dollar (etwa 13 bis 27 Euro).

Quelle: n-tv.de