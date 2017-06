Reise

Neue Kreuzfahrtriesen am Start: "MSC Meraviglia" und "Mein Schiff 6" getauft

Gleich zwei Schiffe, die für deutsche Urlauber interessant sind, werden Anfang Juni getauft. Mit der "Mein Schiff 6" und der "MSC Meraviglia" sind zwei neue Kreuzfahrtriesen auf den Meeren unterwegs. Ein weiterer kommt schon bald hinzu.

Das eine Schiff wurde in Frankreich, das andere in Deutschland getauft: Gleich zwei Reedereien feierten am Wochenende die Namensgebung ihrer neuen Schiffe. Die Kreuzfahrtriesen starten auf ihre ersten offiziellen Passagier-Reisen.

Die "Mein Schiff 6" wurde in Hamburg, direkt am neuen Touristen-Hotspot, der Elbphilharmonie, getauft. Der Neuzugang von Tui Cruises hat 1267 Kabinen, das Schiff ist 295 Meter lang und besitzt 15 Decks. Nach ihrer Taufreise von Kiel nach Hamburg und zurück nach Kiel ist die "Mein Schiff 6" bei ihrer Jungfernfahrt in Norwegen unterwegs. Im Anschluss daran wird das Schiff im Baltikum kreuzen und später nach Nordamerika schippern, um Fahrten ab New York anbieten zu können.

Weitere Neubauten bei MSC geplant

Die "MSC Meraviglia" ist das neue Flaggschiff des Unternehmens und das 13. Mitglied der Flotte von MSC Kreuzfahrten. Das Schiff hat eine Kapazität von mehr als 5700 Passagieren. Ab dem 11. Juni wird der Flottenneuling auf der Sommerroute von Genua über Marseille, Barcelon sowie Neapel, Messina und Valletta. Zwischen 2017 und 2020 wird die Reederei alleine sechs Neubauten auf den Weg bringen.

Ein weiteres neues Schiff für den deutschen Markt ist die "AIDAperla", die am 30. Juni in Palma de Mallorca getauft wird und ein Schwesterschiff der "AIDAprima" ist.

Im vergangenen Jahr sind weltweit fast 25 Millionen Passagiere auf See unterwegs gewesen. Die deutschen Gäste machten mehr als 2 Millionen aus.

Quelle: n-tv.de