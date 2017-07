Reise

"Zip World" steht drei Monate: Mega-Seilrutsche ist neues London-Highlight

Diesen Sommer können wagemutige London-Touristen eine neue Attraktion erleben. Drei Monate lang steht die "Zip World", eine mehr als 200 Meter lange Seilrutsche, in Sichtweite zum Parlament. Die Abfahrt ist nichts für Angsthasen.

London-Städtereisende können in diesem Sommer eine neue Attraktion an der Themse ausprobieren, die einen kräftigen Adrenalinstoß verspricht. Mit 50 Kilometern pro Stunde an Big Ben und Westminster Abbey vorbeifliegen, mit Blick auf die Themse: Das verspricht das britische Unternehmen Zip World, das zwölf Wochen lang mitten in London eine 225 Meter lange Seilrutsche betreibt. Die Attraktion steht in der Londoner Southbank.

Ähnlich wie das Riesenrad London Eye, das ebenfalls einen spektakulären Blick auf die britische Hauptstadt bietet, ist die Zip Line nichts für Menschen mit Höhenangst: Die Fahrgäste hängen an einem Drahtseil, das quer durch den Londoner Archbishop's Park gegenüber dem britischen Parlamentsgebäude gespannt ist. Das Seil hängt in 35 Metern Höhe. Das Mindestalter beträgt acht Jahre, die Mindest-Körpergröße 1,20 Meter.

Dem Betreiber zufolge ist die Londoner Zip Line die größte und schnellste Seilrutsche der Welt. Tickets für Erwachsene kosten umgerechnet etwa 25 Euro. Das London Eye ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der britischen Hauptstadt und kostet 23,45 Pfund, also etwa 26,60 Euro.

Bilderserie Londons dunkler Fluss Die geheimnisvolle Seite der Themse

Quelle: n-tv.de