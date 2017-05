Reise

Werft vollendet Flottenneuling: "Mein Schiff 6" ist zur Seereise bereit

Die Kreuzfahrt-Reedereien bringen nach und nach immer mehr neue Schiffe auf den Markt - so auch Tui Cruises. Das jüngste Flottenmitglied namens "Mein Schiff 6" ist fertig und wird von der Werft übergeben. Bald startet der Riese auf seine erste Reise.

Es ist die Nummer sechs im Hause Tui Cruises: Mit der "Mein Schiff 6" kommt das nächste Flottenmitglied der Kreuzfahrt-Reederei auf den Markt. Das Schiff wurde nun in der Meyer Turku Werft in Finnland fertig gestellt und an das Unternehmen übergeben.

Die "Mein Schiff 6" macht sich nun auf die erste Fahrt in Richtung Kiel und wird das erste Mal Besatzungsmitglieder an Bord nehmen. Am 1.Juni wird sie in Hamburg an der Elbphilharmonie getauft. Der Flottenzugang hat Platz für 2500 Gäste und verfügt über 15 Decks. Die Besatzungstärke beträgt 1000 Personen. Das Schiff verfügt zudem über 82 Prozent Balkonkabinen - insgesamt gibt es 2534 Kabinen, 13 Bars und Bistros sowie 13 Bars und Lounges.

Auch bei diesem Schiff geht es wieder um Umwelt-Technologie: Ein neues Abgasnachbehandlungssystem soll die Schwefelemissionen um bis zu 99 Prozent reduzieren, die Stickoxidemissionen um bis zu 75 Prozent und den Partikelausstoß um bis zu 60 Prozent. Die Kreuzfahrtreedereien stehen wegen ihrer Umweltpolitik immer wieder in der Kritik. Mit neuen Technologien wollen sie die Emissionen verringern

Nach der Tauf- und Jungfernfahrt wird das neue Schiff bis Mitte August in Nordeuropa und dem Baltikum kreuzen. Im Anschluss daran geht die Reise nach New York - danach wird die "6" dann in Nordamerika und Mittelamerika unterwegs sein.

Neben Tui Cruises bringen auch die Reedereien AIDA und MSC 017 neue Schiffe auf den Kreufahrtmarkt. Die boomende Branche konnte 2016 die wichtige Marke von zwei Millionen deutscher Kreuzfahrtgäste auf Hoher See durchbrechen. Aus diesem Grund sind die deutschen Gäste für die Reedereien besonders wichtig. Die MSC Meraviglia wird am 03. Juni in Le Havre/ Frankreich getauft. Die "AIDAperla" bekommt am 30. Juni feierlich ihren Namen.

Quelle: n-tv.de