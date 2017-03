Reise

Last Minute in die Sonne: Mit diesen Spartipps geht's zum Osterurlaub

Kurz vor den Osterferien sehnen sich viele nach Urlaub. Doch gibt es noch Last-Minute-Schnäppchen in die Sonne? Mit etwas Flexibilität, ein paar Spartipps und guter Recherche klappt's auch mit relativ günstigen Ferien.

Ostern ist die erste Hauptreisezeit der Deutschen im Jahr - da sind gute Angebote schwierig zu finden: Wer kurzfristig in der Zeit in den Urlaub fliegen will, sollte beachten, dass sich schon die Wahl des Startflughafens positiv oder negativ auf die Urlaubskasse auswirken kann. Beliebte Reiseziele werden nicht von allen Flughäfen aus mit der gleichen Intensität angeflogen. Für die Flughäfen in München, Stuttgart und Berlin ist das Angebot oft günstiger als beispielsweise für Köln/Bonn oder Düsseldorf. Aber warum? Reisen werden oft in Paketen bestimmten Flughäfen zugeordnet und dementsprechend preislich angepasst. Da kann es unter Umständen passieren, dass ein Flug von den Niederlanden aus für deutsche Reisende günstiger ist.

Zusätzlich dazu empfehlen sich die Niederlande als Abflugsland, da dort keine Luftverkehrssteuer anfällt. Berücksichtigt werden sollten aber auch die Nebenkosten beim Fliegen - Stichwort Parkgebühren. Während man an den großen deutschen Flughäfen hohe Parkgebühren zahlen muss, kann man in Münster/Osnabrück oder Paderborn sogar kostenfrei parken.

Weg von Standardzeiten

Überhaupt ist Flexibilität das A und O, denn wer bereit ist, nicht nur bei Abflugsort und -zeit Kompromisse einzugehen, sondern auch offen bei Urlaubstagen, Reiseziel und Hotelausstattung ist, kann noch einiges rausholen. Wer es schafft, sich aus der üblichen "Standard-Taktung" von Samstag auf Samstag zu lösen, hat schon halb gewonnen.

Besonders günstige Geheimtipps wie in den letzten Jahren gibt es 2017 nicht mehr. Portugal und Griechenland sind inzwischen wieder sehr begehrt und vergleichsweise teuer. Aber wenn es nur Sonne, Strand und Meer sein sollen, muss es ja nicht immer das spanische Festland oder Italien sein. Stattdessen kann man die Kanaren oder Fernziele wie Abu Dhabi oder Kalifornien prüfen.

Fluggesellschaften erhöhen Verbindungen

Für die Osterferien haben diverse Airlines ihre Flugkapazitäten für Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Kos und Kreta erhöht, sodass diese Ziele noch verfügbar sein können. Ein genauer Blick auf den Preis ist dabei aber wichtig - teilweise wird der durch die Teilnehmerzahl geteilte Gesamtpreis angezeigt, manchmal aber auch nur der reguläre Preis, ohne die eingerechneten Kinderermäßigungen oder sonstigen Rabatte.

Schnäppchen sind zwar noch zu kriegen, aber schon jetzt läuft die heiße Buchungsphase für die Osterzeit - wer noch buchen will, sollte also nicht zögern. Im Zweifel sollten Urlaubswillige über mehrere Wege recherchieren, also eine erste Orientierung im Internet vornehmen und dann gezielt nach speziellen Angeboten im Reisebüro fragen.

Quelle: n-tv.de