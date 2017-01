Reise

Action, Adrenalin, Architektur: Neue Trends in Österreichs Skigebieten

Die Skigebiete müssen sich immer wieder neue Attraktionen einfallen lassen, um Gäste zu begeistern. Nicht zuletzt stehen sie in Konkurrenz mit Fernreisen und Kreuzfahrten. Der n-tv Ratgeber hat sich Trends und Neuheiten in Österreich einmal genauer angeschaut.

Was kann man es Skiurlaubern am besten recht machen? Die einen wollen einfach eine tolle Bergkulisse mit grandiosen Abfahrten, andere wollen noch dazu spektakuläre und actionreiche Aktivitäten ausprobieren. Für beide Ansprüche rüsten sich die gut besuchten Skigebiete. Der n-tv Ratgeber zeigt in einer neuen Reportage, auf welche Trends die Winterregionen bauen - und was sie alles machen, um den Gästewünschen zu entsprechen.

Ob neue Bergbahnen, Stationen und Restaurants im futuristischen Design oder zusätzliche Sportmöglichkeiten - die Skigebiete arbeiten derzeit an vielen Highlights, die weiterhin Stammgäste begeistern und Wintersportneulinge anlocken sollen.

Neue Technik

Im Stubaital steht die neue, hochmoderne Eisgratbahn, die 64 Millionen Euro gekostet hat. Diese bringt die Wintersportler hoch auf den Stubaier Gletscher - und kann nun auch hohen Windstärken standhalten. Es ist die größte Einzelinvestition, die es jemals in einem österreichischen Skigebiet gegeben hat.

Futuristische Designs

Neben technischen Neuerungen spielt auch die Architektur eine immer größere Rolle. In den letzten Jahren hat sich dort einiges getan: Zum Beispiel glänzt die neue Ischgl-Bergstation mit einem tollen Design, aber auch der "Top Mountain Star", eine Aussichtsplattform mit 360-Grad-Blick und Panoramabar am Wurmkogel, und der Top Mountain Crosspoint in Hochgurgl - ein multifunktionales Gebäude, das die Talstation der neuen Kirchenkar-Gondelbahn, die Mautstation und ein modernes Bedienungsrestaurant beherbergt - können die Gäste mit futuristischem Design begeistern. Auch Hollywood konnte bei so viel Schönheit nicht widerstehen: Das Restaurant Ice Q in Sölden auf mehr als 3000 Metern Höhe spielte schon im James-Bond-Streifen "Spectre" eine Rolle. Im Film ein Sanatorium, ist es in Wirklichkeit ein Restauraunt mit Top-Aussicht, das viele Besucher anlockt. Ebenfalls ziemlich futuristisch ist der Crystal Cube in Fiss. Hier gibt es einen 360-Grad-Rundumblick. Das Gebäude für acht Personen ist ein verspiegelter Würfel, in dem man essen, entspannen oder sogar heiraten kann. In jedem Fall ist die Panoramasicht gigantisch.

Gourmetküche mit Ausblick

Auch kulinarisch wollen die Skigebiete hoch hinaus - und das nicht nur sinnbildlich: An der Bergstation der Eisgratbahn befindet sich das Gourmetrestaurant "Schaufelspitz" auf dem Stubaier Gletscher. Es hat zwei Sterne. Auch in Serfaus möchte man da mithalten: Im Restaurant Monte Mare gibt es ein besonderes "Sunset Dinner": ein mehrgängiges Menü zum Sonnenuntergang auf 2350 Metern. Eine umgebaute Pistenraupe bringt die Gäste nach dem Essen durch das Skigebiet wieder nach unten.

Jede Zielgruppe wird bedient

Außerdem werden immer mehr Angebote für verschiedene Zielgruppen geschaffen. In Serfaus stehen die Kinder und Familien im Mittelpunkt. Hier gibt es eine Kinderschneealm. "Zauberteppiche" bringen die Kinder wieder den Berg hinauf. Weiterhin gibt es Themenabfahrten wie die Bärenpiste.

Wer immer neue Aktivitäten ausprobieren will, kann das ebenso umsetzen: In Funparks wie dem "Stubai Zoo" setzt man auf Action, Adrenalin und Spaß. Trotzdem ist dabei Vorsicht geboten und Neulinge sollten dabei nicht allzu übermütig sein. Ohne Vorkenntnisse, aber mit etwas Fitness können sich Urlauber auch beim Eisklettern ausprobieren.

Neben den sportlichen Aktivitäten gibt es viele Ruheoasen, damit sich die Urlauber auch entspannen können. In Fiss stehen beispielsweise Ruhebänke, um in der Sonne auszuruhen. Auch bei den Unterkünften kommt die Suche nach totaler Entspannung und Ruhe gut an: Es gibt immer mehr Hütten und Gletscherchalets - im Zillertal, Werfenweng und im Stubaital. Sie stehen weit weg vom Rummel der Hotels und bieten eine intimere Atmosphäre.

Quelle: n-tv.de