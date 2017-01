Reise

Thailand, Kuba - was darf's sein?: Raus aus dem Nieselwetter, ab auf Fernreise

Trister Schneeregen, niedrige Temperaturen - ein Wetter, bei dem man am liebsten gar nicht unter der Bettdecke hervorkommen möchte. Da hilft nur eines: weg hier. Echte Sonnentrips gibt es vor allem bei Fernreisen. Und da bieten sich derzeit einige Ziele an.

Bei schlechtem Wetter steigt das Fernweh. Wer da möglichst weit weg will, kann sogar recht kurzfristig gute Flugschnäppchen für Fernreiseziele erhalten. Besonders im nasskalten Februar finden Reisende noch gute Preise.

Und hier macht das Sonnenbaden besonders viel Spaß:

Thailand

Thailands Traumstrände sind bei Urlaubern vieler Länder beliebt. Und wer nun bucht, kann sogar für einen guten Preis die Füße in den weißen Sand stecken. Hin- und Rückflug im Februar gib es ab 609 Euro ab Frankfurt am Main zum Beispiel ins Touristenzentrum Thailands - nach Phuket und zurück. Diesen Preis bietet Qatar Airways derzeit an.

Kuba

Kuba liegt derzeit absolut im Trend. Nach den politischen Veränderungen wollen viele Touristen noch das ursprüngliche Kuba erleben, bis der Wandel die Insel vollständig einnimmt. Wer wie viele andere Urlauber dieses Trendziel entdecken will, kann dem nassen Wetter Deutschlands entfliehen und unter der Sonne Kubas flanieren. Flüge von Frankfurt am Main nach Havanna und zurück gibt es ab 653 Euro mit Fluggesellschaften wie KLM oder Air France, selbst für Anfang Februar.

Miami, USA

Nicht weit von Kuba entfernt liegt Miami. Und auch dort ist derzeit Sonne garantiert. Wer würde da nicht gerne am breiten Sandstrand entspannen und die hohen, wohligen Temperaturen genießen. Mit Air France können Reisende im Februar ab Deutschland ab 518 Euro hin und zurück fliegen. Allerdings müssen Flugreisende bei niedrigen Preisen auch Umstiege mit einkalkulieren.

Australien

Ein Trip ans andere Ende der Welt mit absoluter Hochsommer-Garantie? Auch das geht relativ kostengünstig. Selbst wer relativ spontan nach Down Under reisen will, findet im Netz für Februar noch Hin- und Rückflüge ab 1015 Euro zum Beispiel von Frankfurt über Neu-Delhi nach Sydney mit Air India.

Und was ist mit den Unterkünften?

Airbnb, Apartments oder die Zimmer-Suche vor Ort - Urlauber können im Internet tolle Angebote finden, wenn sie Preise ordentlich vergleichen.

Pauschalreisen bieten komplette Pakete, sind aber oft auch teurer. Wer etwas abenteuerlustiger ist und gerne auch auf eigene Faust ein Urlaubsland entdecken will, kann auch bei Fernreisen das Internet bestens als Informations- und Buchungsoption nutzen. Somit können auch spontan gebuchte Fernreisen etwas günstiger werden.

