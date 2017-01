Reise

Sehnsuchtsorte für 2017: Reisemagazine küren die besten Urlaubsziele

Welche Urlaubsziele liegen 2017 im Trend? Nationale und internationale Reisemagazine geben derzeit ihre Toptipps für das Jahr heraus. Und dabei gibt es neben echten Klassikern auch ein paar Überraschungen.

Viele Berufstätige machen sich zu Jahresbeginn Gedanken über ihren nächsten Urlaub. Wann soll's losgehen und wohin? Entscheidungshilfen für 2017 bieten diverse Reisemagazine, die zu Beginn des neuen Jahres die aktuellen Trends der Saison ausrufen. Ein Land liegt in den Bestenlisten besonders weit vorne: das zweitgrößte Land der Welt, Kanada.

Kanada ist für seine spektakuläre Natur bekannt und feiert 2017 150 Jahre Staatsgründung und Unabhängigkeit. Aufgrund des Jubiläums gibt es freien Eintritt in die mehr als 200 Nationalparks und historische Stätten. Nicht zuletzt deswegen taucht das Land auf vielen Trendreiseziel-Listen auf, etwa beim "Lonely Planet", dem "Condé Nast Traveller" (CNT), dem britischen "National Geographic Traveller" oder dem amerikanischen "Fodor's"-Reiseführer (der Kanadas Nationalparks betont). Das deutsche Reisemagazin "Merian" hat zurzeit ebenfalls "Kanada" als Spezial im Programm, widmet seine erste Ausgabe 2017 aber "Thüringen" (auch wegen 500 Jahre Reformation).

Das US-Magazin "Travel + Leisure" zählt in seiner Liste der "50 Best Places to Travel in 2017" unter anderem ebenfalls Kanada (Montréal) auf sowie die Metropolen Helsinki, Oslo, Belgrad, Belfast und Hamburg. Als deutsches Ziel taucht auf der "Cool List: 17 for 2017" beim britischen "National Geographic Traveller" übrigens auch Düsseldorf auf, das Bundesland Sachsen indes hat es in die 25-teilige "Go List" von "Fodor's" geschafft.

Die altehrwürdige "New York Times" kürt ebenfalls Kanada zum Nummer-1-Ziel des Jahres. Auf Platz 2 der "52 Places to Go in 2017" liegt die Atacama Wüste in Chile. Es ist die höchstgelegene Wüste der Welt. Die Autoren der Zeitung empfehlen eine Ballon-Fahrt über die Wüstenlandschaft, um einen guten Blick über die atemberaubende Landschaft zu bekommen. Auf Rang 3 folgt Agra in Indien.

Quelle: n-tv.de