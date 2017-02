Reise

Konkurrenz für Lufthansa: Ryanair setzt verstärkt auf Frankfurt-Main

Der Kampf der Airlines am Frankfurter Flughafen wird größer: In der Basis von Lufthansa macht sich Ryanair zum Winterflugplan mit vielen neuen Routen mächtig breit. Auch Geschäftsreiseziele wird die irische Fluggesellschaft dann anbieten.

Der Konkurrenz wie Lufthansa und Condor kann das nicht gefallen: Ryanair baut zum Winterflugplan seine Geschäfte am Flughafen Frankfurt extrem aus.

"Mit dem Winterflugplan 2017/18 wird Ryanair ab Frankfurt am Main 20 neue Routen haben und damit mehr als 2,3 Millionen Kunden pro Jahr befördern", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary auf einer Pressekonferenz. Künftig fliegt Ryanair von Frankfurt auch wichtige Geschäftsreiseziele wie London, Madrid, Barcelona oder Mailand an.

Dazu sollen an Deutschlands größtem Flughafen sieben Maschinen stationiert werden. Insgesamt hat Ryanair dann 24 Routen ab Frankfurt. Der Winterflugplan tritt Ende Oktober in Kraft. Bereits Ende März startet Ryanair erste Flüge ab Frankfurt zu Feriendestinationen. Im Flugplan stehen Faro, Alicante, Malaga und Palma de Mallorca.

Auch andere Billigflieger wollen am Großflughafen Frankfurt mitmischen. Neben Ryanair ist auch die ungarische Wizz Air in Frankfurt vetreten. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings schließt eine Beförderung ab Frankfurt am Main für die Zukunft nicht aus. Allerdings sei das vor 2018 nach Unternehmensangaben nicht praktikabel.

Quelle: n-tv.de