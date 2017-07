Reise

Sri Lanka stark betroffen: So schützt man sich gegen Denguefieber

Im bei Urlaubern beliebten Sri Lanka breitet sich das Denguefieber derzeit stark aus. Reisende in dem Inselstaat sowie in Lateinamerika sollten deshalb einiges beachten.

Sri Lanka-Urlauber sollten achtsam sein: Mehr als 100.000 Fälle des gefährlichen Denguefiebers haben im bei Urlaubern beliebten Sri Lanka Ärzte und Helfer alarmiert. Die Föderation der Rotkreuzgesellschaften vom schlimmsten bisher erfassten Ausbruch der Virusinfektion in dem südasiatischen Land. Denguefieber wird von bestimmten Stechmücken (Aedes) übertragen. In ihrer schwersten Form kann die Krankheit für Kinder und ältere Menschen tödlich sein.

Vor allem im Westen der Insel seien die Krankenhäuser überfüllt. Seit Anfang 2017 habe das Gesundheitsministerium 103.000 Fälle registriert, doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2016. Erkrankte haben oft heftige Kopf-, Augen- und Gliederschmerzen und müssen sich übergeben. Es gebe nach den heftigen Monsunregen der vergangenen Wochen überall Wasserlachen und damit etliche Brutstätten für die Überträger-Mücken.

In Teilen Asiens, Lateinamerikas und anderen tropischen Regionen sollten sich Reisende durch konsequenten Mückenschutz vor Denguefieber schützen. Experten raten zu einem Mückenschutzmittel mit dem Wirkstoff DEET (Diethyltoluamid).

Zu dem Wirkstoff gebe es keine vergleichbar wirksame Alternative. Schmidt-Chanasit rät, sich das Mittel in Deutschland zu besorgen - "im Ausland gibt es viele gefälschte Produkte." Diese könnten im schlimmsten Fall Giftstoffe enthalten. Zuletzt waren in Sri Lanka mehr als 100.000 Menschen an Denguefieber erkrankt."Eine Impfung für Reisende gibt es nicht", erklärt Schmidt-Chanasit. Seit 2001 sind zwei aus den Tropen nach Deutschland zurückgekehrte Urlauber an der Infektion gestorben. Menschen, die schon einmal Denguefieber hatten, haben bei einer Zweitinfektion ein größeres Risiko für einen schweren Verlauf, wie der Experte erläutert.

Der Tourismus ist eine der Säulen der Wirtschaft in Sri Lanka. Die meisten Gäste kommen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Allein im März waren mehr als 16.000 Deutsche dort.

Quelle: n-tv.de