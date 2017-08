Reise

Deutsche laufen am meisten: So ticken Europäer beim Urlaub

Die Niederländer verreisen nur mit dem Wohnmobil, die Deutschen wollen alle nach Mallorca und die Italiener bleiben am liebsten zu Hause. Das sind die gängigsten Vorurteile. Eine neue Urlaubsstudie zeigt, wie es wirklich ist - und überrascht.

Wie machen die Europäer Urlaub? Das britische Marktforschungsinstitut Ginger Comms hat dazu im Juni 2017 eine Studie mit mehr als 6000 Probanden aus sechs europäischen Ländern durchgeführt. Einige Ergebnisse überraschen, andere wiederum nicht.

Ziel war es, herauszufinden, wie die Europäer wirklich Urlaub machen und wie sich das Verhalten von Franzosen, Italienern, Spaniern, Schweden, Niederländern und Deutschen auf Reisen in vielen Bereichen unterscheidet.

Schweden sind Fernreise-Europameister

1000 Personen wurden in allen genannten Länder befragt, wobei sich die typischen Urlaubsklischees nicht bestätigten. Dennoch ließen sich unter den verschiedenen Ländern doch einige Unterschiede feststellen. Zuerst wurden die Urlaubs-Grundlagen abgefragt: Wie weit weg die Befragten für ihren letzten Urlaub gereist waren und wie viel Geld sie für eine zweiwöchige Ferienreise in der Regel ausgeben.

Ergebnis: Es sind vor allem die Schweden, die es in ferne Länder zieht. Mit durchschnittlich 3835 Kilometern reisen sie knapp 1000 Kilometer weiter als der Gesamtdurchschnitt der Befragten. Am wenigsten weit wollten die Niederländer bis zum Urlaubsort reisen, im Durchschnitt nur 2250 Kilometer.

Auch bei Reisekosten sind Schweden vorn

Passend zu den weltweiten Reisezielen sind die Schweden auch bei den Ausgaben im Urlaub die absoluten Spitzenreiter. Abgefragt wurden die Gesamtkosten für eine zweiwöchige Urlaubsreise, inklusive Unterkunft, An- und Abreise sowie aller weiteren Ausgaben vor Ort. Im Durchschnitt gaben die Umfrageteilnehmer etwa 2540 Euro für eine Urlaubsreise aus. Mit über 5800 Euro - also mehr als der doppelten Summe - lagen die Schweden mit ihren Reisekosten aber deutlich darüber.

Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass in Skandinavien die Lebenshaltungskosten sehr viel höher sind als in vielen anderen Ländern. Urlaub in europäischen Nachbarländern ist somit für Skandinavier eher preiswert.

Deutsche fahren viel und gehen gern zu Fuß

Im weiteren Verlauf wurden die Teilnehmer der Studie gefragt, wie viele Stunden täglich sie im Urlaub zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs sind. Die meisten Befragten verbrachten auf Reisen in jedem Fall mehr Zeit zu Fuß als im Auto. Durchschnittlich 2,8 Stunden sind die Urlauber ohne Fahrzeug unterwegs. Die Deutschen belegten hier den ersten Platz, ganze 3,1 Stunden laufen sie täglich im Urlaub. Die übrigen Länder bewegten sich alle im Durchschnitt ebenfalls etwas unter 3 Stunden zu Fuß. Lediglich die niederländischen Probanden schätzten, täglich nur 2,3 Stunden ohne Auto unterwegs zu sein.

Für den Mietwagenbroker Auto Europe, in dessen Auftrag die Umfrage durchgeführt wurde, besonders interessant: Wie lange fahren die europäischen Urlauber täglich mit dem Auto? Auch hier machten die Deutschen mit 1,8 Stunden durchschnittlich den ersten Platz, gefolgt von den Niederländern und Franzosen. Ein wenig kürzer sitzen dagegen die Italiener, Spanier und Schweden am Steuer, bei allen dreien waren es rund 1,4 Stunden pro Tag.

Italiener verfahren sich und streiten sich viel

Dazu passend ließ die Umfrage auch ermitteln, wie oft sich Urlauber während einer zweiwöchigen Reise verfahren und anhalten müssen, um nach dem Weg zu fragen. Hier waren sowohl die Italiener (2,9-mal pro Reise) als auch die Schweden (2,8-mal) weit vorne. Das Schlusslicht bildeten die Niederländer. Sie gaben an, sich nur 1,6-mal pro Urlaub zu verfahren.

Ähnliches ergaben die Umfrageergebnisse auch bei der Frage nach der Anzahl der Streite während der Ferien. Erneut die Schweden (4,8 Streite im Durchschnitt) und die Italiener (3,8 Streite) gaben hier an, sich während der Ferien häufiger mit Partner, Kindern oder anderen Familienmitgliedern zu zanken. Der gesamteuropäische Durchschnitt lag bei etwa 3,3 Streiten pro Urlaub - auf eine Dauer von zwei Wochen gerechnet.

Quelle: n-tv.de