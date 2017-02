Noch Paradies, aber bald Ruine?: Tauchen in der Schatzkammer von Selajar

Reiseziel: Eine Reise zum Selayar Dive Resort ist eine Abenteuerreise in ein entlegenes Gebiet. Das Resort ist nur per Boot erreichbar. Die Insel Selajar liegt südlich von Sulawesi.

Anreise: Zielflughafen ist Makassar im Süden der Insel Sulawesi. Von dort geht es in rund 5 Stunden mit dem Minibus bis zum Hafen Bira und dann weiter mit dem offenen Motorboot in etwa 2,5 Stunden bis zum Resort. Der feste An- und Abreisetag des Resorts ist immer der Freitag. Flugverbindungen nach Makassar bestehen von Bangkok, Singapur, Denpasar/Bali und Jakarta. Bei einer direkten Anreise aus Deutschland muss mit Reisezeiten von 40 Stunden gerechnet werden.

Einreise und Formalitäten: Deutsche Staatsangehörige bekommen bei einer Ein- und Ausreise über die Flughäfen Jakarta, Denpasar/Bali, Medan, Surabaya und Batam vor Ort ein kostenloses Visum. Bei einer Ein- und/oder Ausreise über andere Flughäfen kostet das Visum bei Ankunft 35 US-Dollar.

Reisezeit: Das Resort schließt wegen des Monsuns jährlich von Mai bis Mitte Oktober.

Geld: Für einen Euro gibt es derzeit circa 14.300 Indonesische Rupiah (IDR) (Stand: Januar 2017).

Tauchen: Jeder Gast sollte eine komplette Tauchausrüstung mitbringen. Die Tauchbasis hat nur einzelne Teile, die notfalls verliehen werden.