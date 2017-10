Reise

Sicherheitsregeln am Flughafen: USA-Reisende erwarten schärfere Kontrollen

Das umstrittene Laptop-Verbot der US-Regierung in Flugzeugen aus muslimischen Ländern ist gescheitert: Dafür müssen sich Reisende aus aller Welt ab morgen jedoch neuen Sicherheitschecks unterziehen. Kunden sollten mehr Zeit einplanen.

Flugreisende in die USA müssen sich ab Donnerstag auf schärfere Sicherheitschecks einstellen. Mit den neuen Maßnahmen soll ein Verbot von Laptops und anderen tragbaren Computern in der Kabine vermieden werden. Auf die Passagiere kommen unter anderem kurze Befragungen zu, wie mehrere Fluggesellschaften mitteilten. Die Lufthansa forderte ihre Kunden auf, mindestens anderthalb Stunden früher am Schalter zu sein.

Die US-Regierung hatte die schärferen Bestimmungen im Juni eingeführt und löste damit das Verbot von Laptops ab, das zeitweise für bestimmte Flughäfen in mehreren nordafrikanischen und arabischen Ländern galt.

Der Generaldirektor der Vereinigung der asiatisch-pazifischen Fluggesellschaften Andrew Herdman sagte, ein weltweit einheitliches Sicherheitskonzept sei besser als Anforderungen, die nur für bestimmte Regionen gälten. "Das ist nichts positives", fügte er dazu. "Es macht alles komplexer." Eine Sprecherin der US-Luftaufsicht lehnte es ab, über die einzelnen Änderungen zu sprechen.

Quelle: n-tv.de