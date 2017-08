Reise

Inlandtourismus auf Rekordkurs: Urlaub in Deutschland boomt

Immer mehr Deutsche entscheiden sich für einen Urlaub in Deutschland. Auch die Zahl der ausländischen Gäste steigt weiter. Damit bleibt der Deutschland-Tourismus das achte Jahr in Folge auf Rekordkurs.

Urlaub in Deutschland wird bei Einheimischen und Ausländern immer beliebter. Von Januar bis Juni stieg die Zahl der Übernachtungen um 3 Prozent zum Vorjahr auf 205,1 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Löwenanteil entfiel dabei mit 168,4 Millionen auf inländische Gäste. Dies war ein Plus von 3 Prozent zum Vorjahr. Auch die Übernachtungszahl ausländischer Touristen zwischen Sylt und der Zugspitze legte mit derselben Rate zu.

Im Juni zog das Geschäft besonders stark an: Die Übernachtungen stiegen insgesamt um 10 Prozent auf 45,7 Millionen. Der Branchenverband Dehoga hatte in seinem Frühjahrsbericht Ende Mai mitgeteilt, dass Gastronomie und Hotellerie mehrheitlich ein gutes Sommergeschäft erwarteten. Impulsgeber sei die stabile Konjunktur mit dem robusten Arbeitsmarkt.

Für Bundesbürger bleibt Deutschland mit Abstand das beliebteste Urlaubsziel. Die meisten zieht es an die Ost- und Nordsee, nach Bayern und in die Hauptstadt Berlin. Viele Deutsche entscheiden sich vermutlich auch aufgrund der internationalen Sicherheitslage für einen Urlaub im Heimatland. Sie meiden verstärkt Länder, in denen in der Vergangenheit Terroranschläge stattgefunden haben.

