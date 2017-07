Reise

Aktiv in der Auvergne: Wandern durch die grüne Vulkanlandschaft

Volcans d’Auvergne ist der größte Naturparks Frankreich. Wer durch diese Natur wandert, erlebt eine einzigartige Vulkanlandschaft - wie sie es so wohl nirgendwo so grün zu sehen gibt.

Der Weg führt durch Pinien, Fichten und Pflanzen, denen Christophe allen einen Namen gibt. "Hier rechts, der Lungenwurz, gleich daneben der wilde Chicorée und der Große Sauerampfer." Vom Lungenwurz pflückt Christophe Anglade die rotvioletten Blüten, vom Sauerampfer und Chicorée die grünen Blätter. Zutaten für unser Mittagessen: Suppe als Vorspeise, gefolgt von Frühlingsrollen und Beignets, frittierte Teigtaschen. Zum Aperitif: Pesto-Häppchen mit einem Schluck Maiwein - alles aus wilden Pflanzen.

Christophe Anglade ist Bergführer. Er hat sich vor mehreren Jahren in Orcival niedergelassen, einem knapp 250 Einwohner großem Dorf in Frankreich, das keine 5 Kilometer Luftlinie vom Puy de Dôme entfernt ist. Der Vulkan liegt 1465 Meter hoch in der Auvergne im französischen Zentralmassiv. Er ist der höchste Gipfel der Chaine des Puys, einer Kette vulkanischer Berge. Sie erstreckt sich auf rund 30 Kilometern und umfasst über 80 Vulkane, die seit mehr als 6000 Jahren schlafen.

Die Vulkankette ist mit ihren zahlreichen Pfaden ein Paradies für Wanderer. Auf dem Gipfelweg kann man die knapp 50 Kilometer lange Hügellandschaft in zwei bis drei Tagen umwandern. Wir haben uns heute für den Aufstieg auf den Puy de Dôme entschieden, den Riesen der Vulkankette.

Zahlreiche Route mit fabelhaften Ausblicken

Ausgangspunkt ist der Col de Ceyssat auf 1078 Meter Höhe, nur 20 Autominuten von Clermont-Ferrand entfernt, der Hauptstadt des Départements, das den Namen des Vulkans trägt. Der Anstieg auf dem drei Kilometer langen Chemin des Muletiers, dem Weg der Maultiere, zieht sich sanft durch die saftigen Wiesen. Der Rundumblick auf 1465 Meter Höhe ist ein echtes 360-Grad-Foto: Wiesen, mit Wäldern bewachsene Höhen und eine Mondlandschaft aus Kratern und Kegeln.

Seit 2012 kann mit der elektrischen Zahnradbahn "Panoramique des Dômes" die fünf Kilometer bis zur Vulkanspitze fahren. Bei 20 bis 30 Stundenkilometer schafft sie den Aufstieg, für den wir knapp eine Stunde brauchen, in 15 Minuten. Jährlich zieht der Puy de Dôme rund 450.000 Besucher an

Die Chaîne des Puys ist die Teil des regionalen Naturparks Volcans d’Auvergne, des größten Naturparks Frankreichs. Über 2500 Pflanzen wachsen hier, denn die Böden aus verwitterter Lava sind äußert fruchtbar. Und diese Vielfalt fasziniert die Besucher.

Quelle: n-tv.de