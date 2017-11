Reise

Besondere Regelungen: Was WM-Fans für den Russlandtrip brauchen

Zur Fußball-WM in Russland werden auch viele Fans aus Deutschland anreisen. Was müssen sie beachten? Bei den Dokumenten gibt es Ausnahmeregelungen und Besonderheiten. Daher sollte man sich also besser vor der Reise schlaumachen.

Normalerweise brauchen deutsche Touristen für Russland ein Visum. Doch Fußballfans, die mit einem Stadionticket zur Weltmeisterschaft fahren, können im Netz eine Fan-ID beantragen und ohne das Visum-Prozedere einreisen.

Eine sogenannte Fan-ID ist auch Pflicht, um überhaupt in ein Stadion zu kommen. Die Fan-ID lässt sich unter www.fan-id.ru beantragen und erlaubt die visumsfreie Einreise nach Russland ab zehn Tagen vor dem ersten Spiel (14. Juni) bis zehn Tage nach dem Finale (15. Juli). Mit der Fan-ID kann man vor Ort auch kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

In Russland müssen sich Reisende in ihren Reiseorten registrieren. Normalerweise gilt das, wenn sie länger als fünf Tage vor Ort sind, erklärt der Visa-Dienstleister Visumpoint in Berlin. Die Regel gilt auch für Fußballfans, die zur WM reisen. Es kann aber sein, dass die Meldefrist zur WM kürzer ist. Dazu gibt es Visumpoint zufolge bisher keine konkreten Informationen.

Während des Confederations Cup im Sommer in Russland mussten sich Ausländer in den Austragungsorten innerhalb von 24 Stunden bei der örtlichen Post- oder Polizeidienststelle melden. In der Regel kümmert sich das Hotel oder die einladende Organisation um die Anmeldung. Wer privat wohnt, zum Beispiel bei Freunden, muss das aber selbst übernehmen.

Quelle: n-tv.de