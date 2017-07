Reise

Tipps für kühle Urlaubstage: Was tun bei Regenwetter in der Ferienzeit?

Der Sommer bietet derzeit nur Regenwetter. Was kann man da machen, wenn man die Ferien in Deutschland verbringt? n-tv.de hat einige Schlechtwettertipps für Familien und Erwachsene, damit die freien Tage trotzdem schön werden.

Es ist Urlaubszeit und das schlechte Wetter hat Deutschland voll im Griff. Gerade Familien mit Kindern stellen sich dann die Frage, wie sie die Regentage rumkriegen und trotzdem schöne Ferien haben. Mit ein paar Tipps können Kinder und Erwachsene dennoch spannende oder erholsame Tage haben. Besonders in größeren Städten ist das Angebot vielfältig. Ein Überblick.

Schwimmbäder fürs Sommerfeeling

Ein echter Schlechtwetter-Klassiker ist das Schwimm- und Spaßbad. Gerade mit Kindern kann man hier gut einen Tag verbringen und das Regenwetter Regenwetter sein lassen.

Manchmal kann man sich sogar das Urlaubsfeeling dazuholen: Ungefähr eine Stunde Autofahrt von Berlin entfernt liegt das Spaßbad "Tropical Island". Das Badevergnügen findet unter einer riesigen Kuppel statt. Wer einen Tag dort verbringt, kann zumindest so tun, als sei er für kurze Zeit weit weg geflogen. "Tropical Island" hat auch künstliche Strände. Wer möchte, kann dort auch übernachten. Auch im Rest des Landes gibt es viele Spaßbäder, die bei Familien für Abwechslung sorgen können.

Miniatur Wunderland Hamburg

Es ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes: das Miniatur-Wunderland in Hamburg. Wer Deutschland oder andere Länder mal aus der Vogelperspektive entdecken will, ist hier richtig. Alle Themenwelten gibt es im Miniformat. Das begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Museumsbesuche sind bei schlechtem Wetter sowie eine gute Idee. Ob das Deutsche Technikmuseum in Berlin oder das Deutsche Sport- und Olympiamuseum in München - jede Großstadt bietet unzählige Möglichkeiten. Viele Museen bieten auch kindgerechte Führungen an, sodass auch die Kleinen ihren Spaß haben und sich nicht langweilen. Eine Übersicht über alle Museen gibt es hier. Auch besondere Kindermuseen lassen sich im Internet leicht finden.

Indoor-Spielplätze

Wenn die Spielplätze draußen nass sind, können Kinder auch drinnen Spaß haben. Das geht in vielen Indoor-Spielplätzen. Klettern, Rutschen und Herumtoben ist hier erwünscht und die Kleinen können sich so richtig verausgaben.

Bouldern

Ebenfalls ein guter Tipp für aktive Familien ist Klettern und Bouldern. Gerade für Kinder eignet sich Bouldern besonders gut. Dabei klettert man ohne Sicherheitsgurt Wände drei bis vier Meter hoch und springt am Ende der Kletterroute auf eine Schaumstoffmatte hinunter. Jeder klettert dabei so hoch, wie er es sich zutraut. Eine Übersicht über die verschiedenen Orte finden Sie hier.

Für Erwachsene:

Thermen, Wellness und Spa

Wer sich einfach mal im Whirpool oder beim Schwitzen in der Sauna entspannen will, kommt in den vielen deutschen Thermen und Heilbädern voll auf seine Kosten. Viele Thermen bieten zusätzliche Wellnessanwendungen wie Massagen, Kosmetikbehandlungen und Yoga-Entspannungskurse an. Gerade für Alleinstehende oder Paare sind diese Orte ideal, um ein paar Stunden zu entspannen. n-tv.de hat hier einige deutsche Thermen vorgestellt.

Ein bisschen Adrenalin gefällig?

Nicht familientauglich, dafür aber mit ganz viel Action: Wer etwas mehr Geld investiert, kann zum Beispiel in Flugsimulatoren einmal Pilot spielen oder beim Indoor Bodyflying durch die Luft geschleudert werden. Das sind Events, die normalerweise nicht auf dem Wochenend-Plan stehen und viel Spaß machen.

Escape Rooms

Ein Team, kniffelige Rätsel und ein Escape Room sorgen ebenfalls für einen Adrenalinkick. Dabei wird eine Gruppe in einen Raum eingeschlossen und kommt nur mit echtem Teamwork wieder heraus. Die Aufgabe muss in einer bestimmten Zeit (in der Regel 60 Minuten) gelöst werden. In vielen Großstädten gibt es mittlerweile dieses Angebot.

