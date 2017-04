Reise

Fotos auf Reisen: Welche Urlaubsbilder dürfen nicht ins Netz?

Wer ein gutes Foto macht, will es möglichst vielen Menschen zeigen, ob auf Reisen, bei Ausflügen oder im Museum. Doch nicht jedes Foto darf einfach ins Internet gestellt werden. Der Grund: Manche Motive sind urheberrechtlich geschützt. Was muss man beachten?

Wer auf Reisen Fotos macht, klebt sie nicht mehr ins Album. Stattdessen laden viele die Bilder ins Netz - auf Facebook, Instagram oder Pinterest. Die Motive reichen vom Selfie vor bekannten Gemälden bis hin zu postkartenreifen Fotos von berühmten Bauwerken. Ist das erlaubt?

Wer urheberrechtlich geschützte Motive verbreitet, kann durchaus Ärger bekommen. "Fotos für den Privatgebrauch darf natürlich jeder machen", erklärt Ansgar Koreng, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht aus Berlin. Die darf man auch auf der Festplatte oder Speicherkarte speichern.

Problematisch kann es allerdings werden, wenn die Bilder ins Internet geladen und öffentlich zugänglich gemacht werden. Erschwerend für Reisende kommt hinzu, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Gesetze gelten. "Und die Ländergrenzen verschwimmen ja im Netz", sagt Koreng. Man kann also auch Ärger aus dem Ausland bekommen. Was gilt nach deutschem Recht?

Fotografieren im Museum

Erstmal müssen Besucher hier schauen, ob sie überhaupt Fotos machen dürfen. "Das Museum kann das auf Grundlage seines Hausrechts verbieten", erklärt Koreng. Ist es erlaubt, stellt sich die Frage nach dem Urheberrecht. Ist der Künstler seit mindestens 70 Jahren tot, ist es erloschen. Die Seerosen von Claude Monet dürfen also fotografiert und weiterverbreitet werden. Anders sieht es bei zeitgenössischer Kunst aus. Hier ist das Urheberrecht noch nicht abgelaufen - im schlimmsten Fall kann der Künstler gegen unerlaubte die Verbreitung des Fotos klagen.

Fotografieren von Bauwerken auf der Straße

Bilderserie Deutschland kann so entspannt sein Reichstagsverhüllung brachte Sommermärchen

Das Hundertwasserhaus oder die Berliner Reichstagskuppel von Sir Norman Foster sind beliebte Motive. Sie dürfen ohne Weiteres fotografiert werden. Es handelt sich um Kunstwerke, "die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden", wie es im Urheberrechtsgesetz zur sogenannten Panoramafreiheit heißt. Aber Achtung: Das Fotografieren ist nur von öffentlich zugänglichen Plätzen - wie etwa der Straße - aus erlaubt. Das heißt: Wer die Reichstagskuppel zum Beispiel mit einer Drohne fotografiert und das Bild ins Netz stellt, könnte dem Experten zufolge durchaus Ärger bekommen.

Fotografieren von Kunstinstallationen

Die Panoramafreiheit gilt nur für Kunstwerke, die sich dauerhaft im öffentlichen Raum befinden. Installationskunst von Christo etwa wie das verhüllte Reichstagsgebäude zählt nicht dazu, wie Gabor Mues erklärt. Er ist Rechtsanwalt und Urheberrechtsexperte aus München. Hier ist eine Genehmigung des Künstlers notwendig, wenn man das Foto öffentlich zugänglich macht.

Kunst als Beiwerk

Manchmal ist das Kunstwerk gar nicht das Hauptmotiv, sondern nur "unwesentliches Beiwerk", wie es im Gesetz heißt. "Es ist natürlich oftmals schwer zu definieren, was nur Beiwerk ist", sagt Koreng. Der Bundesgerichtshof hat diese Definition 2014 in einem Grundsatzurteil sehr streng ausgelegt. So kommt es etwa auch darauf an, ob das Kunstwerk innerhalb des Fotos stil- oder stimmungsbildend ist.

Quelle: n-tv.de