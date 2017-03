Reise

Gruppenreisen nur für Damenwelt: Wenn Frauen im Urlaub unter sich bleiben

Spezielle Gruppenreisen nur für Frauen sind derzeit ein Nischenprodukt. Doch bei den Damen kommt es gut an. Manche traut sich nicht alleine zu reisen, andere suchen einfach Gleichgesinnte, um einen schönen Urlaub zu verbringen.

Mit der Harley durch Südafrika. In einer kleinen Gruppe können sie das Land am Kap der guten Hoffnung ganz individuell erkunden. Alle Teilnehmer sind weiblich. Organisiert wird die Reise von Vivamundo Reisen Women - der Veranstalter hat sich auf Frauenreisen spezialisiert.

Das Ganze kam so: Reisefachfrau Michaela Schiffer hat sich vor sechs Jahren selbstständig gemacht. "Schon recht bald kamen immer mehr Kundinnen, die nach speziellen Reisen für Frauen fragten", sagt sie. Also passte sie ihr Angebot an. "Am Anfang haben wir noch einen großen Fokus auf Soziales auf den Reisen gelegt", erinnert sie sich. So gab es beispielsweise Reisen nach Indien - mit einem Besuch im SOS-Kinderdorf. "Doch es stellte sich heraus: Viele wollen das gar nicht", sagt Schiffer. Denn viele Frauen sehnen sich nach genau den gleichen Reisen wie andere Urlauber auch - Sightseeing-Highlights bewundern und faul am Strand liegen. Mit einem Unterschied: Sie wollen nicht in gemischten Gruppen reisen. "Alleinreisende Frauen fühlen sich oft wie das fünfte Rad am Wagen, wenn um sie herum lauter Paare sind", sagt Schiffer.

Auch Eva Veith kennt solche Schilderungen. Die Gründerin von "Frauen unterwegs" organisiert seit mehr als 30 Jahren Frauenreisen. "Als wir anfingen, waren wir Exoten", sagt Veith. Das Müttergenesungswerk gebe es doch schon, erinnert sie sich an einen markigen Spruch eines Kritikers Anfang der 1980er Jahre. Dabei verreisen längst nicht nur Singles, geschiedene oder verwitwete Frauen allein. Mitunter kämen auch Männer, die eine Reise für ihre Frau buchen - weil sie keine Zeit haben oder kein Interesse an dem Reiseziel, das ihre Frau schon seit Jahren sehen will, erzählt sie.

Furcht vor alleiniger Reise in die Ferne

Die Motive der Frauen so zu verreisen, sind sehr unterschiedlich. "Manche Frau will nicht ganz allein reisen", sagt Veith. Andere trauen sich nicht, allein ferne, exotische Länder zu besuchen. "Vielen sagt aber auch einfach unser Ansatz zu, Städte, Regionen und Länder aus Frauenperspektive zu entdecken", sagt sie.Die Teilnehmerzahl der Gruppen ist meist übersichtlich. "So fahren wir nicht mit einem riesigen Reisebus vor und können an Orte kommen, die die anderen gar nicht anfahren können", sagt Schiffer. Meist seien Frauen auch offener für Angebote, bei denen Männer nur müde lächeln - etwa Yoga, meditatives Wandern oder Zumba. Und mit Gleichgesinnten komme man leichter ins Gespräch, sagt Schiffer.

Die großen Reiseveranstalter sind auf den Zug noch nicht aufgesprungen - manch einer bietet zwar Singlereisen an, aber keine Urlaube nur für Frauen oder Männer. Martin Linne von der Gesellschaft für Tourismusforschung sagt, der Markt für Frauenreisen ist zwar nicht groß, aber er biete Potenzial nach oben.

Während es bei Eva Veith nur Reiseleiterinnen gibt, ist bei Michaela Schiffer auch der einen oder anderen Mann vor Ort. In Marokko zeigt Beispiel Ali, ein pensionierter Lehrer, den Besucherinnen sein Land. "Mit ihm arbeiten wir schon lange zusammen, kennen ihn persönlich", erzählt Schiffer. Mitunter treffen die kleinen Gruppen auch ausgewanderte Deutsche, die ihnen eine ganz persönliche Geschichte vom Leben in ihrer neuen Heimat erzählen können.

Quelle: n-tv.de