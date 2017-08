Reise

Checkliste für Wohnung und Co.: Wie Urlauber Stress vor der Abreise meiden

Wer in den Urlaub fährt, hat kurz vor der Reise viel zu tun. Wie macht man die Wohnung einbruchsicher, welche Unterlagen sollen noch in den Koffer, wohin mit dem Schlüssel? Alle diese Fragen beschäftigen Urlauber. Mit einer Checkliste lässt sich der Stress aber verringern.

Ein, zwei Tage vor dem Urlaub muss noch einiges erledigt werden. Lästige Dinge, die einem die Freude auf den Urlaub vermiesen können. Um das zu vermeiden, gibt es eine ganz einfache Checkliste, dank der entspannt gestartet werden kann, wenn man sie abgearbeitet hat.

Am liebsten würde man alle Habseligkeiten mitnehmen. Aber wenn es nicht gerade mit dem Wohnmobil in den Urlaub geht, ist das schwierig. Besonders bei Wertsachen wie Schmuck tun sich viele Menschen schwer. Sie sollten am besten in einem Safe eingeschlossen werden, wenn sie nicht mit auf die Reise gehen können.

Damit die Wohnung während der Abwesenheit nicht verwaist aussieht, empfiehlt sich eine Zeitschaltuhr. Regelmäßiges An- und Ausschalten des Lichts erweckt den Eindruck, das Haus sei bewohnt. Auch sollten Rollläden und Jalousien nicht permanent geschlossen sein. Wer sich nicht extra eine Zeitschaltuhr anschaffen will, kann die Nachbarn um Hilfe bitten.

Bei denen lässt sich auch gut ein Ersatzschlüssel deponieren. Den brauchen die Nachbarn sowieso, wenn sie zum Blumengießen ins Haus müssen oder nach der Post sehen. Alternativ kann man auch Post nachsenden oder hinterlegen lassen. Wenn es mal länger in den Urlaub geht, sollte man sicherstellen, dass eventuelle Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden. Unliebsame Zahlungserinnerungen, die nach der Rückkehr im Briefkasten stecken, lassen sich dadurch vermeiden.

Sind Heizung und Wasser abgestellt, die Nachbarn informiert und die Zeitschaltuhr installiert, sollten noch alle wichtigen Dokumente kopiert werden: Reisepass, Führerschein, Flugtickets und Reservierungen. Die Kopien immer getrennt von den Originalen aufbewahren. Gehen die nämlich verloren, kann mit den Kopien leichter geholfen werden.

Quelle: n-tv.de