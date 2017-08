Reise

Barcelona und Santiago betroffen: Zwei spanische Flughäfen werden bestreikt

Mitten in der Urlaubszeit streikt das Sicherheitspersonal an den spanischen Flughäfen Barcelona und Santiago de Compostela. Passagiere müssen sich auf erhebliche Wartezeiten einstellen. Der Streik wird voraussichtlich eine Woche andauern.

Wer diese Woche vom Flughafen Barcelona oder Santiago de Compostela abreist, muss mit erheblichen Wartezeiten rechnen, weil das Sicherheitspersonal an beiden Airports streikt. Der Streik beginnt am heutigen Montag und wird voraussichtlich die ganze Woche betreffen. Man werde eine "bedeutende Anzahl" von Polizisten einsetzen, erklärte der Verkehrsminister in Barcelona. Man wolle das private Sicherheitspersonal nicht ersetzen, sondern unterstützen, "um die Sicherheit der spanischen Reisenden und aller Touristen zu garantieren", sagte er.

Schon seit einigen Tagen gab es am Flughafen El Prat in Barcelona wegen mehrstündiger Teilstreiks des Sicherheitspersonals lange Wartezeiten. Auch am Freitag hätten die Reisenden an den Sicherheitskontrollen mehr als eine Stunde in Schlangen gestanden, berichtete die Zeitung "La Vanguardia".

Die Streikenden fordern vom privaten Sicherheistunternehmen Eulen unter anderem eine Aufstockung des Personals und bessere Arbeitsbedingungen. Verhandlungen, an denen auch Vertreter der Regierung als Vermittler teilgenommen hatten, waren am Donnerstagabend ergebnislos beendet worden.

Das Auswärtige Amt rät auf seiner Homepage: "Reisende werden gebeten, engen Kontakt mit dem Reiseveranstalter bzw. der jeweiligen Fluggesellschaft zu halten und die Medien zu verfolgen."

Barcelona ist eines der beliebtesten Städtereiseziele in Europa und gerade in den Sommermonaten nahezu ausgebucht. Der Streik wird deshalb voraussichtlich den Flughafen Barcelona besonders hart treffen. Santiago de Compostela ist das Ziel vieler Jakobswegreisender. Die Pilgerstadt ist deshalb ebenfalls ein sehr beliebter und gut besuchter Ort. Insgesamt herrscht in Spanien derzeit ein Touristenboom. Die Anzahl der Feriengäste erreicht 2017 wahrscheinlich erneut einen Rekordwert.

Quelle: n-tv.de