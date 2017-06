Sport

Chase Carey startet Rennen: 24 Stunden von Le Mans sind eröffnet

Der neue Große Mann der Formel 1, Chase Carey, hat die 85. Auflage der 24 Stunden von Le Mans eröffnet. Eine Geste, die die beiden großen Rennserien in Zukunft enger zusammenbringen soll. In den letzten Jahren fuhr man sich oft in die Quere.

Während im Vergangenen Jahr Hollywood-Star Brad Pitt, die Fahrzeuge beim 24-Stunden-Rennen auf die Strecke schickte, war es in diesem Jahr der neue Formel-1-Boss Chase Carey der das Startsignal zum Langstreckenklassiker gegeben hat. Bei der 85. Auflage des Traditionsrennens schickte der mächtige Amerikaner die Autos am Samstag um 15.00 Uhr auf die Strecke. Mit dieser Geste soll auch der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit zwischen Formel 1 und dem Langstreckensport unterstrichen werden.

Im vergangenen Jahr sorgte die parallele Austragung des Grand Prix von Aserbaidschan in der Formel 1 und des Rennens in Le Mans für großen Unmut in den beiden Fahrerlagern. So zum Beispiel bei Nico Hülkenberg. Der Deutsche gewann 2015 die 24 Stunden von Le Mans im Porsche-LMP1 und konnte aufgrund seiner Verpflichtung mit seinem damaligen Formel-1-Team Force India seinen Titel in Le Mans nicht verteidigen.

Dieses Jahr bekommt der Klassiker in der französischen Provinz die ungeteilte Aufmerksamkeit der PS-Fans. Sebastian Vettel und Co. fahren erst nächste Woche in Baku. Eine engere Zusammenarbeit dürfte also auch bedeuten, dass die Termine der Serien künftig nicht mehr kollidieren.

"Ich freue mich, dass Chase Carey sofort zugestimmt hat, das Rennen zu starten. Das symbolisiert einen neuen Anfang der Beziehung zwischen unseren Organisationen", sagte Pierre Fillon, Präsident des ausrichtenden Automobile Club de l'Ouest.

Quelle: n-tv.de