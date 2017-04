Sport

Punktsieg gegen Krasniqi: Abraham sichert sich WM-Chance

Arthur Abraham hat sein drohende Karriereende abgewendet: Im Kampf gegen den Wahl-Münchner Robert Krasniqi boxt er sich zum Sieg und wahrt die Chance, eine Revanche gegen den Mann zu bekommen, der ihm vor einem Jahr den WM-Gürtel entriss.

Profiboxer Arthur Abraham hat seine wohl letzte Chance auf einen erneuten WM-Kampf genutzt. Der 37 Jahre alte Supermittelgewichtler besiegte im WM-Ausscheidungskampf am Samstag in Erfurt den Wahl-Münchner Robin Krasniqi (30) einstimmig nach Punkten (118:110, 117:111, 115:114). Ex-Weltmeister Abraham winkt damit ein Titelkampf gegen WBO-Champion Gilberto Ramirez, der ihm vor einem Jahr in Las Vegas den WM-Gürtel abgenommen hatte. Der lange verletzte Mexikaner verteidigt in der Nacht zu Sonntag gegen den Ukrainer Max Bursak erstmals seinen Titel.

"Das war alles oder nichts heute", sagte Abraham: "Ich will diese Revanche, sofort wieder Weltmeister werden und noch ein oder zwei Jahre gute Kämpfe zeigen. Glückwunsch an mein Team, wir haben gut gekämpft. Aber der Gegner war auch gut, dass muss man anerkennen."

Für Abraham war der 46. Sieg im 51. Profikampf gegen Krasniqi enorm wichtig, denn das Ende seiner Karriere hatte gedroht. "Bei einer Niederlage muss er Schluss machen. Es ist seine letzte Chance", hatte sein Trainer Ulli Wegner im Vorfeld gesagt. Krasniqi kassierte seine fünfte Niederlage im 51. Profikampf und dürfte es nun seinerseits schwer haben, ein drittes Mal um die WM-Krone boxen zu dürfen.

Quelle: n-tv.de