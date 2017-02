Sport

Der Wandel von Dustin Johnson: Aus dem Drogensumpf auf den Golfthron

Dustin Johnson ist die neue Nummer eins der Golf-Welt. Noch vor zwei Jahren deutet darauf indes rein gar nichts hin. Denn der so talentierte Schwiegersohn der Eishockey-Legende Wayne Gretzky zieht sich wegen Drogenproblemen von PGA-Tour zurück.

Der Sommer 2014 war kein schöner für US-Open-Sieger Dustin Johnson. Von wegen Sonne und leichtes Leben. Dunkle Wolken zogen sich stattdessen über dem Schwiegersohn der Eishockey-Legende Wayne Gretzky zusammen. Nach einem angeblich dritten positiven Dopingtest zog sich der Golfstar für sechs Monate von der US-Tour zurück. Wieder soll es Kokain gewesen sein. Öffentlich machte es die US PGA nie, so sieht es ihre Politik vor.

Doch Johnson zog sich ein halbes Jahr lang von den Golfplätzen zurück, um Maßnahmen zu ergreifen. "Ich werde die Zeit nutzen und mir professionelle Hilfe suchen", sagte er damals einsichtig. Es hat offenbar geholfen. Johnson kam clean zurück, sauber in Körper und Geist. Auch das Spiel hatte nicht gelitten. Und nach seinem Triumph am Sonntag beim Turnier im kalifornischen Pacific Palisades ist der 32-Jährige als 20. Spieler die Nummer eins der Golfwelt.

Eine typische US-Heldengeschichte

Aus dem Drogensumpf auf den Thron - ein weiteres US-Märchen ward geschrieben. So richtig durchschauen kann Johnson die Arithmetik des Rankings nicht. Egal. "Ich verstehe es zwar nicht, aber ich kann lesen: eins, zwei, drei. Ich glaube, das reicht", sagte der Mann aus South Carolina. Johnson beendete die 47-wöchige Regentschaft des Australiers Jason Day, der seit März 2016 die Nummer eins war.

Der Wachwechsel kam nicht überraschend, vor allem nicht für die Konkurrenten. Ausschlaggebend ist Johnsons Konstanz. "Er hat jetzt zehn Jahre in Folge ein Turnier gewonnen. Das ist die Erfolgsformel. Er hat einen großen Job gemacht", sagte Day, der in Pacific Palisades unter ferner liefen gelandet war und daher Johnsons Thronbesteigung nicht verhindern konnte.

Er muss den Ball nicht mal gut treffen...

Der Australier Adam Scott, selbst ehemalige Nummer eins und an zwei Tagen Johnsons Flightpartner, meinte anerkennend: "Er ist ein Weltklassespieler, der gute Scores auch dann erzielt, wenn er den Ball nicht gut trifft." Den traf er in Pacific Palisades ausgesprochen gut. Am Ende lag er fünf Schläge vor dem zweitplatzierten Belgier Thomas Pieters. Und so war das Familienglück im Hause Johnson/Gretzky am Sonntag auf dem 18. Grün perfekt.

Zunächst bekam Ehefrau Pauline Gretzky ihr Küsschen, dann nahm er seinen Sohn Tatum auf den Arm. Für Wayne Gretzkys Tochter war es ein weiterer emotionaler Moment. Am Turniersamstag hatte sie via Instagram eine weitere freudige Nachricht verbreitet. Das seit August 2013 verheiratete Paar erwartet sein zweites Baby. Der Sommer 2017 - der könnte für Dustin Johnson also richtig schön werden, ohne Koks, dafür als Vater zweier Kinder auf dem Thron.

Quelle: n-tv.de