Sport

L. A. und Paris wollen Olympia: Bach spricht sich für Doppelvergabe aus

Die Olympischen Spiele in sieben Jahren werden in Paris oder Los Angeles stattfinden, so viel ist sicher. Jetzt deutet sich an, dass auch die Spiele 2028 gleich mitvergeben werden könnten. So würden alle gewinnen, glaubt IOC-Chef Bach.

IOC-Präsident Thomas Bach sieht in der möglichen Doppelvergabe der Sommerspiele 2024 und 2028 an Los Angeles und Paris eine historische Chance. Nach einem Empfang für die Delegation aus Los Angeles in Lausanne sagte Bach: "Wenn die IOC-Session morgen grünes Licht für eine Doppelvergabe der Olympischen Spiele gibt, wird das eine Win-Win-Win-Situation für Los Angeles, Paris und die olympische Bewegung schaffen."

Am Dienstag kommt die Vollversammlung des IOC-Mitglieder, die Session, in Lausanne zusammen, um über eine Doppelvergabe abzustimmen. Die Annahme des Vorschlags der IOC-Spitze um Bach gilt als sicher.

Bach erinnerte an das große olympische Erbe der US-Metropole an der Westküste, die die Spiele bereits 1932 und 1984 ausgerichtet hatte. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sagte nach dem Treffen, seine Mission sei, die Olympischen Spiele nach Los Angeles zu bringen.

Nach der US-Delegation empfing Bach die Delegation aus Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Endgültig entschieden wird am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima. Wer auch immer den Zuschlag für 2024 bekommt, die unterlegene Stadt wird sehr wahrscheinlich als Trostpflaster die Sommerspiele 2028 ausrichten können.

Quelle: n-tv.de