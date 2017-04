Sport

Letzte Meisterchance Clásico: Barça muss Reals Fußballtempel stürmen

Nach dem frühen K.o. in der Champions League steht der FC Barcelona in der Liga gehörig unter Druck. Im Clásico bei Real Madrid zählt für Lionel Messi und Co. nur ein Sieg, um dem Erzrivalen den Meistertitel noch streitig machen zu können.

Mit jeder Menge Wut im Bauch und gehörigem Druck im Gepäck reist der FC Barcelona ins Estadio Santiago Bernabéu. Im Fußballtempel von Erzrivale Real Madrid steigt ab 20.45 Uhr der weltweit beachtete Giganten-Gipfel der spanischen Fußball-Schwergewichte, die nächste Auflage im ewigen Duell zwischen den Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein: Während Real nach einem historischen Double greift, ist es für Barça diesmal die letzte Ausfahrt Richtung Meistertitel. Doch die Katalanen fühlen sich bereit für die Erstürmung des Bernabeu.

"Es gibt keine größere Motivation, als nach Madrid zu fahren und sie zu schlagen", sagte Barcelonas Trainer Luis Enrique. Er musste seine Mannschaft mit Nationalkeeper Marc-André ter Stegen nach dem frustrierenden Champions-League-Aus gegen Juventus Turin unter Zeitdruck für die Partie am Sonntag (20.45 Uhr) aufrichten.

Für den 46-Jährigen geht es zum Ende seiner dreijährigen Amtszeit bei den Katalanen auch um einen gebührenden Abschied: "Wir können am Sonntag beim direkten Konkurrenten Platz eins holen, das ist eine Riesenchance." Dabei muss er jedoch auf Superstar Neymar verzichten, der wegen einer Rotsperre fehlt.

Siegen oder nix

Barça droht das unbequeme Szenario, dass Real mit Weltmeister Toni Kroos vor rund 650 Millionen TV-Zuschauern uneinholbar davonzieht. Bei einer Niederlage betrüge der Rückstand der Katalanen fünf Spieltage vor Schluss sechs Punkte auf die Königlichen - zudem hat Real ein Spiel weniger ausgetragen. "Der Clásico ist im Meisterschaftsrennen von absolut entscheidender Bedeutung", sagte die Barça-Legende Xavi Hernández.

Auf wen es aus der Perspektive des früheren Taktgebers der "Blaugrana" vor allem ankommt, überrascht kaum: Lionel Messi. Der Argentinier könnte den Meilenstein von 500 Pflichtspiel-Treffern erreichen, nur noch zwei Torerfolge fehlen dem kleinen Angreifer.

Doch auch Real-Rivale Ronaldo nimmt eine sensationelle Marke immer fester ins Visier. Der Europameister aus Portugal steht bei 395 Toren im Real-Trikot. Und befindet sich in absoluter Topform. Vor allem dank Ronaldos Champions-League-Treffern Nummer 98 bis 100 zogen die Königlichen gegen Bayern München ins Halbfinale der Königsklasse ein, dort wartet erneut ein Lokalderby gegen Atlético.

Das große Double winkt

Doch mit dem großen Duell auf europäischer Bühne befasste sich vor dem Clásico einzig Sportdirektor Emilio Butragueno, der bei der Auslosung in Nyon weilte. Das Team von Coach Zinedine Zidane stellte sich derweil auf das Spitzenspiel der Primera Division ein. "Wir werden alles dafür geben, dass unsere Fans feiern können", sagte Verteidiger Marcelo.

Real ist wild entschlossen, das Double aus Meisterschaft und dem wichtigsten europäischen Wettbewerb zu gewinnen. Dies war dem Hauptstadt-Klub zuletzt 1958 gelungen - eine Ewigkeit für die erfolgsverwöhnten "Madridistas". Auch Barcelona hat noch die Chance auf zwei Titel. Messi und Co. stehen Ende Mai im Finale der Copa del Rey gegen Deportivo Alavés. Doch jetzt zählt nur der Clásico.

Quelle: n-tv.de