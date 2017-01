Sport

++ Fußball, Transfers, Gerüchte ++: Bayerns Thiago muss Training abbrechen

Der FC Arsenal plant über die Saison hinaus mit Weltmeister Per Mertesacker, obwohl der in dieser Saison noch keine Minute gespielt hat. Der FC Bayern bangt derweil um Mittelfeldspieler Thiago.

Schreck für den FC Bayern: Mittelfeldspieler Thiago hat am Vormittag das Training in Doha/Katar abbrechen müssen. Bei einer Spielübung fasste sich der Spanier an den rechten Oberschenkel, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus. Thiago hatte unter Trainer Carlo Ancelotti eine starke Hinrunde gespielt. Er war in 25 Pflichtspielen zu 22 Einsätzen gekommen. In der Vergangenheit hatte der Spanier immer wieder mit muskulären Beschwerden und Knieproblemen zu kämpfen. (sid)

Arsenal will Mertesacker halten

Der langzeitverletzte Fußball-Weltmeister Per Mertesacker steht vor einer Vertragsverlängerung beim 13-maligen englischen Meister FC Arsenal. Die aktuelle körperliche Verfassung spiele bei einer solchen Entscheidung keine große Rolle, sagte Arsenal-Teammanager Arsene Wenger mit Bezug auf Mertesacker und dessen spanischen Teamkollegen Santi Cazorla. Bei beiden laufen die Verträge im Sommer aus.

"Wir haben bei beiden eine Vertragsoption, und ich denke, wir werden sie ziehen", sagte Wenger: "In erster Linie wollen wir die beiden wegen ihrer fußballerischen Qualitäten halten, aber auch wegen ihrer mentalen Stärken. Wir brauchen eine Mischung aus Jugend und Erfahrung."

Der 32-jährige Mertesacker hatte Ende Juli in einem Testspiel einen Knorpelschaden im Knie erlitten. Mittlerweile ist er ins Training zurückgekehrt. "Er steht auf dem Platz und nähert sich einem Comeback", sagte Wenger: "Es wird noch drei oder vier Wochen dauern, länger aber nicht." (sid)

Quelle: n-tv.de