Mit Drama in die Frührente: Bolt geht mit Ali-Vergleich zum Abschied

Er ist die Lichtgestalt, des Sprints. Nun muss sich die Leichtathletik einen neuen Superstar suchen, denn Usain Bolt ist Geschichte. Ein Comeback schließt der Jamaikaner aus. Ein paar knackige Worte hat er zum Abschied von der Laufbahn noch.

Usain Bolt sieht sein Erbe durch seine verkorkste Leichtathletik-WM in London nicht in Gefahr. "Muhammad Ali hat auch seinen letzten Kampf verloren", sagte der 30-Jährige: "Eine Meisterschaft wird nicht das ändern, was ich erreicht habe."

Insgesamt hat der Jamaikaner achtmal Olympiagold gewonnen und 14 WM-Medaillen - davon elf aus Gold. "Ich hinterlasse ein gutes Vermächtnis", sagte Bolt.

Spaß statt Comeback

Jetzt freut sich Bolt auf die Frührente. "Ich kenne nur die Laufbahn, seit ich zehn bin, habe ich nichts anderes gemacht", sagte er: "Jetzt will ich leben und ein wenig Spaß haben."

Ein Comeback werde es definitiv nicht geben: "Nein. Ich habe zu viele Leute zurückkommen sehen, die es danach nicht mehr geschafft haben", sagte er, nachdem er sich im Stadion auf einer Ehrenrunde noch einmal von den Fans verabschiedet hatte.

Sein letztes Rennen auf der großen Bühne endete am Samstagabend in einem Drama, als Schlussläufer der jamaikanischen 4x100-m-Staffel hatte er im Finale nach wenigen Metern unter großen Schmerzen aufgeben müssen und war minutenlang auf dem Boden liegen geblieben.

