Sport

Großbritanniens Staffel siegt: Bolt verabschiedet sich mit einem Drama

In seinem letzten Rennen will Usain Bolt die 4x100-Meter-Staffel Jamaikas zum WM-Sieg führen. Doch dann muss der große Mann der Leichtatletik als Schlussläufer verletzt aufgeben. Die Briten rennen derweil sensationell zu Gold, Silber geht an Japan.

In seinem letzten Rennen seiner hat sich Superstar Usain Bolt als Schlussläufer der jamaikanischen 4x100-Meter-Staffel verletzt und nicht das Ziel erreicht. Den Sieg sicherte sich überraschend Großbritannien vor den USA und Japan. Bolt war mit Rückstand auf die letzte Teilstrecke gegangen, schrie nach wenigen Schritten vor Schmerzen auf und ging offenbar am Oberschenkel verletzt zu Boden.

Nach langen Minuten humpelte er auf seine Teamkollegen gestützt und unter dem tosenden Applaus der knapp 60.000 Zuschauern aus dem Innenraum. Omar McLeod, Julian Forte, Yohan Blake mussten den 30-Jährigen trösten. Zu WM-Beginn hatte es für Bolt nur zu Bronze über 100 Meter gereicht, über 200 Meter war er nicht am Start. Insgesamt hat er elf WM-Titel und acht olympische Goldmedaillen gesammelt, fünf Weltrekorde aufgestellt und unzählige Rennen gewonnen. Mit seinen Erfolgen verschaffte der Jamaikaner seiner Sportart enorme Anziehungskraft.

Die ebenso frenetisch gefeierten Briten setzten sich in 37,47 Sekunden unerwartet vor den amerikanischen Favoriten um den aktuellem 100-Meter-Weltmeister Justin Gatlin durch und holten den WM-Titel nach zwölf Jahren zurück nach Europa. 2005 hatte Frankreich gesiegt, 2007 triumphierten die USA, danach begann die große Ära Jamaikas, das mit dem überragenden Bolt viermal in Serie gewann. Nun aber tritt der Superstar ohne einen weiteren WM-Titel in seinen Händen zurück.

Quelle: n-tv.de