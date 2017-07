Sport

Nach Sagan-Attacke im Zielsprint: Cavendish erleidet Schulterbruch: Tour-Aus

Die 4. Tour-Etappe geht in die Sporthistorie ein: Weltmeister Sagan rammt Cavendish im Zielsprint in die Absperrung. Der Brite kann nicht weiterfahren. Auch für Sagan ist die Tour vorbei: Disqualifikation. Sein Team geht dagegen vor.

Die vierte Etappe der 104. Tour de France geht geschichtsträchtig zu Ende. Nach einem Sturz im Zielsprint muss der Brite Mark Cavendish verletzungsbedingt aufgeben. Weltmeister Peter Sagan wurde von der Rennjury disqualifiziert und fährt ebenfalls nicht mehr mit. Allerdings hat sein deutscher Rennstall Bora-hansgrohe dagegen Protest eingelegt.

Sagan hatte Cavendish im Zielsprint mit dem Ellbogen in die Absperrgitter gedrängt. Cavendish stürzte spektakulär. Der Thüringer John Degenkolb flog in hohem Bogen über den Briten drüber.

"Im Sprint habe ich Mark nicht gesehen. Er kam von rechts und ich wollte an das Hinterrad von Kristoff. Mark kam sehr schnell von hinten und hat mich berührt. Ich hatte keine Zeit zu reagieren und er kam zu Sturz", so Sagan. Die Bora-Mannschaft sei mit der Disqualifikation nicht einverstanden und fordere die Wiederaufnahme in die Ergebnisliste, teilte dar Rennstall mit.

Für Cavendish ist Tour beendet

Für den britischen Sprintstar Cavendish aus dem Team Dimension Data ist die Tour vorzeitig beendet. Der 32-Jährige erlitt bei dem Sturz einen Bruch des Schulterblattes. Der frühere Bahn-Weltmeister und Gewinner von 30 Tour-Etappen wird britischen Medien zufolge zur fünften Etappe nicht mehr antreten.

Im Gegensatz zu Cavendish kann Degenkolb die Tour aber fortsetzen. Er erlitt Verletzungen an der rechten Schulter. "Es geht mir den Umständen entsprechend. Ich bin schlimm gestürzt. Ich habe nur noch gesehen, wie Cav am Boden lag und wollte noch drüber springen. Fast hätte es geklappt", sagte er. "Es ist zum Glück nichts gebrochen. Aber es werden harte Tage."

Sagan vorerst draußen

"Wir haben uns dazu entschieden, Peter Sagan von der Tour de France 2017 zu disqualifizieren. Er hat auf den letzten Metern des Sprints Kollegen ernsthaft gefährdet", teilte Jury-Präsident Philippe Marien aus Belgien mit.

Für Sagan, der am Montag noch die dritte Etappe im Sprint für sich entschieden und damit den ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour eingefahren hatte, die Höchststrafe. Der Slowake gilt als fairer und im Peloton beliebter Fahrer. Er bat Cavendish später im Ziel auch um Entschuldigung.

Peloton ist gespalten

Zur Attacke von Sagan sagte Cavendish: "Ich komme mit Peter klar, Stürze passieren, aber ich würde gerne wissen, was es mit dem Ellbogen auf sich hatte."

"Du hast mich zum zweiten Mal beinahe umgebracht!", sagte der deutsche Topsprinter André Greipel zunächst völlig verärgert, er hatte sich nur mühsam auf dem Rad gehalten. Wenig später ruderte er allerdings zurück. "Manchmal sollte ich mir die Bilder ansehen, bevor ich rede. Entschuldigung an Peter Sagan - die Strafe ist zu hart.",

Das chaotische Finale in Vittel, nach 207,5 Kilometern, hatte der Franzose Arnaud Démare für sich entschieden. Es war der erste Heimsieg der 104. Tour. Greipel wurde am Ende Dritter.

