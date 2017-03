Sport

Podolski schreibt Abschiedsbrief: "Danke für geile 13 Jahre Nationalelf"

Lukas Podolski verabschiedet sich von der internationalen Fußball-Bühne. Während der Abschluss seiner Länderspiel-Karriere zu einem emotionalen Ausnahmezustand wird, sammelt der "Lukas" seine Gedanken vorab in einem rührenden Abschiedsbrief.

Wenn am Abend das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und England in Dortmund (ab 20.45 Uhr in der ARD und im n-tv.de-Liveticker) gegen 22.30 Uhr abgepfiffen wird, dann hängt einer der beliebtesten Nationalspieler seine DFB-Töppen an den Nagel. Lukas Podolski hat dann 130 Mal für Deutschland gespielt. Sein 130. Auftritt, den er erstmals als Kapitän des Teams bestreiten darf, wird vermutlich der emotionalste in seiner 13 Jahre dauernden Karriere für die deutsche Auswahl.

Die Fans im Stadion, die Mitspieler, die Trainer: Sie alle werden das Spiel in den Hintergrund stellen und ihren "Poldi" feiern - und er mit ihnen. Und weil der Abend des "letzten Nationalspielers" zu einem gefühligen Ausnahmezustand zu werden droht, hat der 31-Jährige vor dem letzten Anpfiff seine Gedanken sortiert und in der "Bild"-Zeitung einen rührenden Abschiedsbrief an seine Fans geschrieben. Der Brief im Wortlaut:

DANKE FÜR 13 GEILE JAHRE

Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Es ist vor allem aber Zeit, Danke zu sagen!

Ich verneige mich vor den Fans der deutschen National-Mannschaft. Was für eine supergeile Zeit mit Euch – vom ersten Tag an gegen Ungarn bis hin nun zu meinem letzten Länderspiel gegen England. Aus tiefster Dankbarkeit würde ich im Dortmunder Stadion am liebsten jedem Fan einzeln die Hand schütteln. Ich werde nie vergessen, was Ihr in bisher 129 Länderspielen für mich getan habt: Schon 2004, damals auf dem Betzenberg, habt Ihr vor meinem ersten Auftritt meinen Namen gerufen. Ich war wie elektrisiert. Eure Unterstützung hat in all den 13 Jahren bei mir Emotionen und Energie freigesetzt. Ihr habt mich motiviert, sodass ich heiß bis in die Haarspitzen war.

Ihr seid besonders! Dies sage ich nicht, weil ich bei Euch gut dastehen will. Ich sage es, weil ich es stets so empfunden habe. Ich sage es, weil ich immer Eure Unterstützung, Anerkennung – ja Liebe und Wärme – gespürt habe. Hut ab, was Ihr, ob in Deutschland oder im Ausland, für DFB-Länderspiele – um hautnah dabei zu sein, um uns zu pushen – auf euch genommen habt. Bei unseren gemeinsamen Auslandsreisen habt Ihr Fans für super Stimmung gesorgt. UND die Partien für uns Nationalspieler so zu HEIMSPIELEN gemacht! Ihr werdet immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben!

Ich war früher ja selbst Fan und stand bei meinem 1. FC Köln in der Südkurve. Nach meinem letzten Spiel werde ich dann wieder zu einem Fan. Und ich werde vor allem bei der WM 2018 die Daumen drücken oder sogar vor Ort mitfiebern.

Danke Fans, danke Deutschland für geile 13 Jahre Nationalelf.

EUER POLDI

Quelle: n-tv.de